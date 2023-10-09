مسجونة تفوز بجائزة نوبل للسلام. فمن هي؟

Nobel Peace Prize

Imprisoned Iranian activist Narges Mohammadi won the Nobel Peace Prize on Friday, Oct. 6, 2023 in recognition of her tireless campaigning for women's rights and democracy and against the death penalty. Credit: Reihane Taravati/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران بجائزة نوبل للسلام حسبما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.

وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

هذا وقد اعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر.

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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