مسجونة تفوز بجائزة نوبل للسلام. فمن هي؟

فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة في طهران بجائزة نوبل للسلام حسبما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النرويجية بيريت رايس أندرسن في أوسلو.





وقالت بيريت رايس أندرسن إن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عاما على "معركتها ضد قمع النساء في إيران وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".





هذا وقد اعتقلت السلطات الإيرانية نرجس محمدي في نوفمبر.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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