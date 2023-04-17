من ضمنها هدايا العيد: أبناء الجالية العربية في ولاية فيكتوريا يستعدون لإحياء عيد الفطر السعيد

النقاط الرئيسية: أبناء الجاليتين الأردنية والمصرية يستعدون ببرامج لإحياء تجمعين منفصلين مليئين بالفرح والجو العائلي

عيد الفطر فرصة لإحياء التراث والعادات والتقاليد للأبناء الصغار.

بمجرد الإعلان عن حلول العيد، يبدأ المسلمون بالتكبير من غروب شمس ليلة العيد، وينتهي التكبير بخروج الإمام إلى المُصلى لبدء صلاة العيد.

يستعد أبناء الجالية العربية والإسلامية في أستراليا، لاجتماع العائلات في نشاطات تحييها جمعيات الجالية في ولايات عدة.





التقت إذاعة أس بي أس عربي24 مع ممثلي جمعية "رابطة مصرنا" في ولاية فيكتوريا، ورئيس جمعية الجالية الأردنية الأسترالية في فيكتوريا لإلقاء الضوء على خطة هاتين الجمعيتين الخاصة بتجمع أبناء الجالية ليعيشوا فرحة عيد الفطر السعيد.



في البداية قال محمد الملكاوي رئيس الجمعية الأردنية الأسترالية في ولاية فيكتوريا إن من ضمن أهداف الجمعية جمع شمل أبنائها في كل المناسبات، لذلك تحرص في الأعياد الدينية على لقاء أفراد العائلات بجميع أعمارهم في جو مفعم بالفرح والسرور.





وأوضح الملكاوي أن الجمعية أعدت يومًا تفاعليًا تحيي فيه العادات العربية الأردنية، ليتعلمها ويعيشها أبناؤنا في المهجر، ليستشعروا روح الألفة والود في هذه الأيام الفضيلة.



فيما قال الصيدلاني محمد دهيم من "رابطة مصرنا" إن الرابطة أُنشئت عام 2012، ومنذ ذلك العام وهي تسعى لجمع المصريين وغير المصريين في المهجر مع بعضهم البعض في مناسبات عدة، ليشعر المهاجر بأنه بين أسرته وضمن عائلته الكبيرة في المهجر.





وأضاف أن "رابطة مصرنا" في ولاية فيكتوريا، قد خصصت يوم "الأنزاك" وهو يوم احتفال وطني أستراليا، ليكون موعداً للقاء أبناء الجالية.



محمد دهيم ومينا ستيفانوس في إفطار رمضاني نظمته رابطة مصرنا في ملبورن Credit: Mohamad Dahim وتحرص الرابطة على إحياء المناسبات المختلفة، بجمع أفراد الجاليات وعائلاتهم، لإشاعة حالة من الفرح والألفة لخلق أجواء جميلة من الفرح والود خاصة في أذهان الأطفال في محاولة لربطهم بإرثهم وعادات وتقاليد بلدهم الأم.





ما هو عيد الفطر؟





عيد الفطر، هو اليوم الأول من شهر شوال في التقويم الهجري، حيث يأتي بعد الإعلان عن آخر يوم من شهر رمضان المبارك، حيث يُفطر المسلمون فيه مُحتفلين بإتمام عبادة الصيام في شهر رمضان.



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وفي العيد تتجلى الكثير من المعاني الاجتماعية والإنسانية، حيث تتقارب القلوب على الود، لتشمل الفرحة بالعيد كل بيت، وتعم النعمة كل أسرة، وهذا هو الهدف من تشريع «صدقة الفطر» في عيد الفطر.



Eid prayers in Sydney Credit: Afnan Malik للاستماع للقاء مع ممثلي الجالية الأردنية والمصرية واستعداداتهم لعيد الفطر، يرجى الضغط على التدوين الصوتي في الأعلى.





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