مؤسسا انستجرام يطلقان تطبيقا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي. فما الجديد؟

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Credit: Azamat E/ Unsplash

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

يعود مؤسسا تطبيق انستجرام مجددًا إلى الساحة بتطبيق جديد يُوصف بأنه سيكون "تيك توك الأخبار".

فقد أعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر، يوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيقهما الجديد آرتيفاك (Artifact)، الذي يَعِد بموجر إخباري مُخصص قائم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

فهل العالم بحاجة لمزيد من التطبيقات؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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