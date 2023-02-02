مؤسسا انستجرام يطلقان تطبيقا جديدا يعمل بالذكاء الاصطناعي. فما الجديد؟

يعود مؤسسا تطبيق انستجرام مجددًا إلى الساحة بتطبيق جديد يُوصف بأنه سيكون "تيك توك الأخبار".





فقد أعلن كيفن سيستروم ومايك كريجر، يوم الثلاثاء، عن إطلاق تطبيقهما الجديد آرتيفاك (Artifact)، الذي يَعِد بموجر إخباري مُخصص قائم على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.





فهل العالم بحاجة لمزيد من التطبيقات؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.











