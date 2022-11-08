تعرفوا على تقنية انستجرام الجديدة للتعرف على عمر المستخدمين

سيتحقق تطبيق "إنستجرام" من أعمار مستخدميه من المراهقين عبر فيديو يظهر صورة المستخدم. تأتي هذه الإجراءات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كجزء من تحديثات تتعلق بالأمان على التطبيق.





وفق الاجراءات الجديدة سيُطلب من أي شخص يحاول التبديل من حساب طفل إلى حساب بالغ التحقق من عمره إما عن طريق تحميل هويته الشخصية أو تسجيل فيديو سيتم تحليله بواسطة تقنية لتقدير العمر.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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