أس بي أس عربي۲٤

تعرفوا على تقنية انستجرام الجديدة للتعرف على عمر المستخدمين

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Credit: Claudio Schwarz/ Unsplash

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نشر في: 9/11/2022 10:51am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 9/11/2022 10:51am
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
سيتحقق تطبيق "إنستجرام" من أعمار مستخدميه من المراهقين عبر فيديو يظهر صورة المستخدم. تأتي هذه الإجراءات في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كجزء من تحديثات تتعلق بالأمان على التطبيق.

وفق الاجراءات الجديدة سيُطلب من أي شخص يحاول التبديل من حساب طفل إلى حساب بالغ التحقق من عمره إما عن طريق تحميل هويته الشخصية أو تسجيل فيديو سيتم تحليله بواسطة تقنية لتقدير العمر.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

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هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

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