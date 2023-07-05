تجميد رفع سعر الفائدة: هل بدأ الأستراليون ببيع منازلهم خوفاً من الأشهر القادمة؟

جاء تأثير تجميد رفع الفائدة بتأثير ايجابي مباشر حيث أقفلت سوق الأسهم على ارتفاع، لكن في المقابل خابت آمال المضاربين بسبب تراجع الدولار الاسترالي أمس 0.1 % الى 66.6 سنتا اميركيا ثم عاد لينخفض اكثر الى 66.4 سنتا اميركيا وهو انخفاض بنسبة 0.4 %.





وقالت الصحافية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري، ضمن بودكاست "مال واقتصاد" إن قرار تريث الاحتياطي الفدرالي فجاء بغية الحصول على صورة اوضح لكيفية تقييم وضع الاقتصاد قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة مجدداً الشهر المقبل.





وأضافت: "يرغب مصرف الاحتياط في الابقاء على هذا المعدل بغية الحصول على المزيد من الإشارات الايجابية في البيانات الاقتصادية في الفترة المقبلة."



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ويرى خبراء اقتصاد أن السبب وراء قرار مصرف الاحتياط ربما يكون "القلق من المخاطرة بالركود" خصوصا وأن رفع سعر الفائدة لاثنتي عشرة مرة متتالية لم يُسهم إلى الآن في عودجة أرقم التضخم إلى النطاق المرغوب لدى 3%.





واستطردت الحنبوري قائلة: "أسعار الفائدة تسببت بالألم لآلاف العائلات الأسترالية ولأصحاب الرهن العقاري. عدد من الاستراليين يبيعون منازل اشتروها قبل أقل من عامين وهم يختارون البيع بخسارة وبعضهم من يطلب اعادة تمويل القرض."



RBA Source: Getty / getty image وكانت قد أقرت وزيرة المالية كاتي غالاهر بان العديد من الاستراليين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة لكنها تقول انه لا يزال متسع من الإجراءات للسيطرة على التضخم.





ورداً على السؤال حول الإتجاه المتوقع في الأشهر المقبلة، قالت الوزيرة غالاهر إن المزيد من التشدد في السياسيات المالية لا يزال مرجحاً اذ يتوقع الاقتصاديون المزيد من الرفع في اسعار الفائدة في الاشهر المقبلة.



مع استمرار انتعاش أسعار المنازل، لا يزال من المرجح رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس وسيتبعه رفع آخر في سبتمبر.

تضخم فائض الميزانية الاسترالية الى 19 مليار دولار بسبب ارتفاع عائدات الضرائب





يقول الخبير الاقتصادي كريس ريتشارسون ان العائدات اعلى بكثير من التوقعات، فمن الواضح ان الميزانية الفدرالية في طريقها لتحطيم توقعاتها السابقة للفائض حيث تجني المزيد من الإيرادات





شرحت الحنبوري المزيد من التفاصيل قائلة: "الرصيد النقدي الاساسي للأشهر الـ12 حتى مايو 19 مليار دولار وهو أعلى بكثير من الفائض البالغ 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2022-2023 في الميزانية الفدرالية الاخيرة."



أظهرت الارقام الشهرية الصادرة عن دائرة المالية مؤخرا ارتفاع ضرائب الشركات والافراد مدفوعة بارتفاع قوي في أسعار السلع.

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