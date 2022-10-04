"تركتُ بعض الضروريات وحتى فكرتُ ببيع بيتي": أسترالي يتحدث عن تداعيات زيادة اسعار الفائدة

النقاط الرئيسية العائلات الاسترالية تعاني من ارتفاع سعر الفائدة

الاستراليون من ذوي الدخل المتوسط وما دون ذلك الأكثر تضررا

بعض العائلات تفكر جدياً ببيع منازلها

أقدم مصرف الاحتياط الفيدرالي على زيادة سعر الفائدة من جديد بمقدار ربع النقطة بالمئة مما يرفع سعر الفائدة إلى 2.6% مما يسبب ضغوطات معيشية كبيرة على العائلات الاسترالية.





وفي شهادة حية عما يحصل للعائلات الاسترالية هذه الايام، قال باسم راشو لأس بي أس عربي24 إنه "ترك بعض الضروريات" وحتى فكر ببيع منزله من أجل أن يواكب صعوبات الحياة وغلاء المعيشة إثر زيادة سعر الفائدة.



Credit: Public Domain



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راشو الذي هو أب لعائلة كبيرة يؤكد إنه سارع إلى الطلب من مصرف بدفع فائدة القرض العقاري فقط فور ارتفاع سعر الفائدة قال إنه تخلى مع عائلته عن العديد من الجوانب ولا سيما الالتزامات الاجتماعية والجوانب الترفيهية للعائلة.





واكتفى مصرف الاحتياط باجتماعه الشهري الثلاثاء بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع النقطة بالمئة مما يعني رفع اسعار الفائدة إلى 2.6% فيما كانت التوقعات تشير وعلى نحو واسع إلى ان المصرف سيرفع الفائدة بواقع خمسين نقطة اساس اي نصف النقطة في المئة.



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وعلى الرغم من هذه الزيادة المحدودة وهي السادسة على التوالي في الاشهر الستة الماضية، اكد حاكم مصرف الاحتياط فيليب لو إن التضخم ما زال مرتفعا في البلاد وأنه يجب رفع اسعار الفائدة من جديد مستقبلا لوضعه تحت السيطرة.





ورغم أن الزيادات كانت متوقعة إلا أن تأثيرها ما زال كبيرا على حياة العائلات من الطبقة المتوسطة ودون المتوسطة في أستراليا بحسب ما يقول باسم راشو.





ويؤكد راشو إن أرباب العمل أدخلوا بعض الزيادات على الأجور ولكن هذه الزيادات بقيت هامشية.





وحول الحلول، يقول راشو إنه لا يوجد حل بالوقت الحاضر، مؤكداً أنه وعائلته في حيرة من أمرهم ولا يعرفون ما سيفعلون إذا ارتفعت أسعار الفائدة من جديد وهو أمر متوقع وفق تصريحات حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي فيليب لو.





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