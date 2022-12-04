اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة: قصة الأب الذي تحدى المجتمع من أجل ابنه الذي يعاني من التوحد

النقاط الرئيسية والد عاش تحدي تربية إبن يعاني من التوحد

العائلة مرّت بحالة من الصدمة في البداية لكنها عادت وأمنت لهم دعماً كبيراً

عتب صغير على المجتمع العربي إذ أنه لا يعرف التعاطي مع حالات الإحتياجات الخاصة

يحيي العالم في الثالث من كانون الأول من كل عام، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.



وهذا العام حملت هذه المناسبة عنوان "لنحتفل بذوي الإحتياجات الخاصة."



وعن هذه المناسبة شاركنا قصّته، والد عاش تحدي تربية إبن يعاني من التوحد.





شربل بجاني، دكتور أخصائي، لديه إبن إسمه جوشوا عمره عشر سنوات، يعاني من مرض التوحد.



منذ السنة الأولى، لاحظ الأهل أن جوشوا لا يشبه باقي الأولاد، فقد كان يعاني من مشاكل في النمو والحركة، بالإضافة إلى صعوبات لغوية.





فقاموا بعرضه على العديد من الأطباء وأجروا الكثير من الفحوصات دون جدوى.





"تعذّبنا كثيراً وخاصة في السنة الرّابعة، فعلينا البدأ بالتحضير لإلحاقه بالمدرسة، ولم نعرف ماذا نفعل!"





وبعد خمس سنوات، تم تشخيص إبنهم بمرض التوحّد.





قال دكتور بجاني: "أنا اليوم ومن بعد خمس سنوات حتى فهمت ما هي مشكلة إبني! أما الآن فقد بدأ خوف من نوع آخر! ألا وهو ما العلاج؟"





فنظراً لدراسات الأب، كان يعرف ما هو التوحّد وكان على يقين أنّ العلاج ليس بالشيء السهل.





ومن هذه اللحظة تغيّرت حياة هذه العائلة، وأصبح همّهم الأول والأخير، هو كيفية مساعدة جوشوا.





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أما عن تأثير حالة جوشوا على العلاقة الزوجية بين دكتور بجاني وزوجته، فقال:





"إنّه لا يخلو الأمر من بعض الخلافات، وهذا شيء طبيعي إذ أن كل طرف كان يفكّر باتجاه مختلف عن الآخر. فجوشوا أخذ كل وقتنا وطاقتنا، وأصبح من الصعب علينا الحوار والمناقشة. ولكن الإحترام كان دائماً موجوداً، إلى أن اقتنعنا أنه يجب أن ندعم بعضنا البعض لتخطي هذه المرحلة الصعبة."





Source: Supplied وأضاف الدكتور بجاني أن العائلة مرّت بحالة من الصدمة في البداية، وخاصةً أن جوشوا هو الحفيد رقم ستة عشر، فقد لاحظوا الاختلاف. ولم يفهموا كيفية التعاطي معه. ولكن إتحاد شربل وزوجته أمام العائلة، كان له دور كبير في مساعدتهم على تفهّم حالة جوشوا، فأمّنوا لهم دعماً كبيراً.





وكان لدكتور بجاني عتب صغير على المجتمع العربي واللبناني بشكل أخص، إذ أن ليس لديه إطلاع كبير على حالات الاحتياجات الخاصة، فقال أن هناك إختلاف بين الأولاد، والأهل الذين يعانون مع أطفالهم، هم بحاجة فقط للدّعم المعنوي وليس للإنتقاد.





وختم دكتور بجاني قائلاً أن جوشوا الآن بخير، وإنّه يتلقى العلاجات اللازمة، وقد والتحق بمدرسة خاصة لذوي الصعوبات التعلمية. والتحسن ليس بالسهل لكنه ليس بالمستحيل.







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