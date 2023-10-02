تكريم الدكتور بول طبر لخدماته في مجال الترجمة الشفهية

الباحث الدكتور بول طبر هو واحد من ضمن 11 مترجما فوريا وتحريرياً حصلوا على هذا التكريم في حفل أُقيم بمبنى برلمان نيو ساوث ويلز.





وقام بتسليم الجوائز وزير التعددية الثقافية، ستيف كامبر، والرئيس التنفيذي لهيئة التعددية الثقافية في نيو ساوث ويلز، جوزيف لا بوستا، بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي صادف يوم السبت 30 أيلول سبتمبر.



Credit: Dr. Paul Tabar المزيد في التدوين الصوتي اعلاه مع الأكاديمي والباحث والمترجم الفوري الدكتور بول طبر





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