بعد الحريق المروع عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما. فماذا قالا؟

قال عروسا الحمدانية - ريفان (27 عاما) وحنين (18 عاما) - واللذان انتهى حفل زفافهما بحريق مروع إنهما لم يعد بإمكانهما العيش في بلدتهما في حوار حصري مع سكاي نيوز.





وقد عبر العروسان عن حزنهما وأنهما يشعران بأنهما "ميتان من الداخل" على الرغم من نجاتهما من الحريق الذي اندلع داخل قاعة زفاف مكتظة في قرقوش بمحافظة نينوى شمال العراق.





وقد فقد ريفان 15 فردا من عائلته في الحريق بينما فقدت العروس 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها ووالدها في حالة حرجة.





كما أصيب ما لا يقل عن 150 شخصا آخرين.





تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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