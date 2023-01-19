العراق يفوز بكأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه

Iraq Gulf Cup Soccer

Iraq's national football team players Ayman Hussein, left, and Ibrahim Bayesh, celebrate with the trophy on the podium after winning the Arabian Gulf Cup final football match against Oman at the Basra International Stadium, in Basra, Iraq, Thursday, Jan 19, 2023. Iraq defeated Oman by 3-2. (AP Photo/Nabil al-Jurani) Source: AP / Nabil al-Jurani/AP

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

عاشت العاصمة العراقية بغداد ليلة حافلة بعد فوز المنتخب العراقي بكأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخ البطولة.

والتقى المنتخب العراقي مع نظيره العماني في الدور النهائي والذي انتهى بفوز العراق بنتيجة 3-2.

المباراة شهدت تقدم العراق بهدف في الشوط الأول بتوقيع اللاعب إبراهيم بايش، ليعود المنتخب العماني ليعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني بركلة جزاء، ومن ثم يعود منتخبنا الوطني للتقدم في الشوط الإضافي الثاني عبر ركلة جزاء، ثم عاد المنتخب العماني ليعادل مرةً اخرى.

وعاد صاحب الأرض ليضيف الهدف الثالث في ذات الشوط ليكتب انتصاره المستحق ويحرز لقب البطولة.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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