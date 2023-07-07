مدرب فريق نسوي: مهارات لاعبات الجالية وطموحاتهن عالية للانضمام للماتيلداس ولكن قد تصطدم برغبات الأهل

قام نادي روكسبيرغ بارك يونايتد إف سي كرة القدم في ملبورن بتدريب وإشراك الفتيات من الجالية العراقية على مدى الثماني سنوات الماضية.





في الوقت الحاضر، لدى النادي، ومقره في شمالي ملبورن، العديد من الفرق النسائية والرجالية التي تتنافس في فئات عمرية مختلفة ، لكن المدرب باسم رشو يفتخر بفريق السيدات تحت 18 عامًا الذي فاز بدوري ولاية فيكتوريا للسيدات في عام 2022.





وتقول الادارية في النادي إيمان كمورة ، كمورة إن التسجيل لفريق كرة القدم بالنادي بدأ في عام 2017 ، للفتيات دون سن 13 عامًا.





وتضيف أن غالبية اللاعبات هن من خلفيات عراقية..





وعلى الرغم من حقيقة أن العراقيين يحبون كرة القدم ويلعبونها باعتبارها اللعبة الاولى، إلا أن معظم العائلات "تعتبرها رياضة للرجال" ، كما يقول المدرب باسم راشو.





ويضيف راشو "فتياتي ، في الفريق ، ماهرات وطموحات للعب لأفضل فريق في البلاد ، الماتيلداس".





ويوضح إن إحدى لاعبات النادي تمت دعوتها مؤخرًا للعب مع فريق ولاية فيكتوريا وهي مرشحة للعب مع فرق المقدمة ومن بينها الماتيلدس.





ولكن يشير راشو الى وجود بعض التحديات المرتبطة برغبات الأهل والتي قد تمنع بعض الفتيات من تحقيق حلمهم في الاستمرار بهذه الرياضية بعد سن الثامنة عشرة.



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