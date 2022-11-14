"المواطن يأتي إلينا معافى ويخرج مريضا": رئيس الوزراء العراقي معلقا على حالة الرعاية الصحية في بلاده

نال محمد شياع السوداني، في (27 تشرين الأول/أكتوبر 2022) رسمياً ثقة مجلس النواب ليصبح رئيس مجلس الوزراء العراقي، بعد التصويت عليه في جلسة البرلمان.





وهو سياسي عراقي بارز تعود أصوله الى محافظة ميسان، ويحمل شهادة البكالوريوس بالعلوم الزراعية من جامعة بغداد.



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وأثار السوداني مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بزيارة مفاجئة لإحدى المستشفيات العراقية وبدا مصدوما من التدهور في وضع القطاع الصحي ببلاده وعلق ساخرا" حتى الصاحي اللي يجي هنا يمرض.. الله لا يوفقنا على هاي الخدمة".





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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