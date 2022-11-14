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"المواطن يأتي إلينا معافى ويخرج مريضا": رئيس الوزراء العراقي معلقا على حالة الرعاية الصحية في بلاده

أس بي أس عربي۲٤

Iraq Politics

This photo provided by Iraqi Parliament Media Office, shows Mohammed Shia al-Sudani, a candidate for Iraq's prime minister position, speaks during the parliamentary session to vote on the new government in Baghdad, Iraq, Thursday, Oct.27, 2022. (Iraqi Parliament Media Office via AP) Credit: photo from the Iraqi parliament/AP

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نشر في: 15/11/2022 10:06am, آخر تحديث: 15/11/2022 12:24pm
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 15/11/2022 10:06am, آخر تحديث: 15/11/2022 12:24pm
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
تقديم: Ramy Aly
المصدر: SBS
نال محمد شياع السوداني، في (27 تشرين الأول/أكتوبر 2022) رسمياً ثقة مجلس النواب ليصبح رئيس مجلس الوزراء العراقي، بعد التصويت عليه في جلسة البرلمان.

وهو سياسي عراقي بارز تعود أصوله الى محافظة ميسان، ويحمل شهادة البكالوريوس بالعلوم الزراعية من جامعة بغداد.
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وأثار السوداني مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بزيارة مفاجئة لإحدى المستشفيات العراقية وبدا مصدوما من التدهور في وضع القطاع الصحي ببلاده وعلق ساخرا" حتى الصاحي اللي يجي هنا يمرض.. الله لا يوفقنا على هاي الخدمة".

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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