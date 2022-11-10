هل التأشيرات المكفولة تجعل مقدم الطلب "رهينة" لصاحب العمل في أستراليا؟

النقاط الرئيسية قال وزير الهجرة أندرو جايلز انه على علم بحالة من القلق المجتمعي بشأن تعرض الأشخاص للاستغلال من قبل تجار البشر

القانون في أستراليا يسمح لصاحب التأشيرة المكفولة بالبحث عن عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء عمله مع الشركة الأصلية

تقوم الحكومة بتوعية المهاجر الجديد بضرورة التبليغ عن الإساءات في مكان العمل

قررت الحكومة الفيدرالية الوقوف على الأسباب التي أدت إلى تراكم عدد هائل من التأشيرات غير المعالجة التي وصلت إلى زهاء 400 ألف تأشيرة، ولكن الجديد في أجندة الهجرة فتح تحقيق في مزاعم تداولتها تقارير إعلامية تحدثت عن "إتجار بالبشر" وإستغلال للمهاجرين سيما أولئك الذين قدموا إلى أستراليا وفق تأشيرات مكفولة من صاحب العمل.





وعن ذلك قال وزير الهجرة أندرو جايلز: "أعلم أنه هناك حالة من القلق المجتمعي بشأن تعرض الأشخاص للاستغلال من قبل تجار البشر.هذه تجارة حقيرة واستغلالية تؤثر على الكثير من الناس. إذا كان أي شخص تعرض لذلك أدعوه للتقدم بشكوى."





هذا صرحت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن البدء بمراجعة مستقلة لنظام الهجرة لمعالجة ما وصفته "بالقضايا البشعة" ما بين المهاجرين الجدد: "النظام يتم استغلاله لتسهيل أكثر الجرائم المروعة التي تُرتكب في بلادنا كالعبودية والاتجار بالبشر".





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يأتي هذا الأمر في أعقاب التقارير الأخيرة عن استغلال التأشيرات واستغلال العمال الأجانب في أستراليا، بما في ذلك الكشف عن دخول رئيس عصابة للاتجار بالبشر إلى البلاد على الرغم من أنه سُجن في المملكة المتحدة.



هل نظام الهجرة مخترق وما هي أوجه الاستغلال التي يتعرض لها المهاجرون في استراليا؟ للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى عن التأشيرات المكفولة، تحدثنا مع محامية الهجرة ايفا عبد المسيح في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست "طريق الهجرة".



تقول عبد المسيح:"وضعت وزارة الهجرة قوانين صارمة للتأشيرات المكفولة ولكن بعيداً عن تأشيرات الكفالة من أنواع كفالة الشريك وتأشيرات الزيارة، يبقى أصحاب تأشيرات العمل المكفولة الأكثر عرضة للاستغلال."



أكثر حالات التعرض الظلم تكون في إطار تأشيرة العمل المكفولة

ورغم صرامة القوانين التي تحكم سلوك صاحب العمل تجاه المهاجر الذي قام باستقدامه على تأشيرة مكفولة، ترى محامية الهجرة أنه هنالك أسباب عدة تحول دون التبليغ عن الإساءة والاستغلال.





وتابعت قائلة: "كل شيء جديد في أستراليا بالنسبة للقادم الجديد، وقد لا يكون لديه معرفة بقوانين العمل. من هنا تبرز ضرورة توعية المهاجر الجديد بكيفية التواصل مع هيئة العمل العادل."





وفي حال تحلى صاحب التأشيرة المكفولة بالشجاعة للتبليغ عن الاستغلال بحقه، أوضحت عبد المسيح أن وزارة الهجرة تبادر على الفور إلى اتخاذ خطوات تأديبية بحق الشركة حتى اذا كان الأمر يتعلق بإجراءات السلامة في مكان العمل أو ساعات العمل المحددة في القانون.





يقوم ضباط من قوة الحدود بالتحقق من التزام الشركات بشروط التأشيرات في مكان العمل.

تجدر الإشارة إلى أن القانون في أستراليا يسمح لصاحب التأشيرة المكفولة بالبحث عن عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء عمله مع الشركة الأصلية. وأوضحت عبد المسيح أن هذه الفترة قد يتم تمديدها في حال كان انتهاء عقد العمل خارج إرادة مقدم الطلب أو لأسباب تتعلق بتجاوزات من الشركة التي قدمت الكفالة على التأشيرة.





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