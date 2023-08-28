"تنهي الحياة لا المشكلة": كيف يمكن تفادي خسارة حياة كل اربع ساعات في استراليا جراء جرعة زائدة من الأدوية؟

باتت الأدوية المضادة للقلق من الأسباب الرئيسية وراء حالات الوفاة المرتبطة بالجرعات الزائدة وتتسبب بوفيات عرضية أكثر من الكحول أو الهيروين أو الكوكايين.





يكشف تقرير الجرعة الزائدة السنوي في أستراليا لعام 2023 على أن أستراليا شهدت منذ عام 2001، على أكثر من 37000 حالة وفاة بسبب.





ويقول جون ريان، الرئيس التنفيذي لمعهد بينينجتون Penington Institute، إنه من الواضح أين ينبغي للحكومة أن تبذل جهودها.





"حقيقة أن العديد من الأدوية الصيدلانية متورطة في الجرعات الزائدة، لسنا بالتالي نتحدث بالضرورة عن عقاقير غير قانونية. وأعتقد أن هذا يوضح أن تركيزنا على إنفاذ القانون لن يساعدنا على الخروج من مشكلة الجرعة الزائدة، ولكن ينبغي التركيز على الرعاية الصحية والاجتماعية."









وتوصل تقرير الجرعة الزائدة السنوي الى أنه هناك 544 حالة وفاة بسبب الأدوية التي تحتوي benzodiazepine في عام 2021، مما يجعلها ثاني أكثر الأدوية شيوعًا في الوفيات بجرعات زائدة بعد المواد الأفيونية. هذا وتضاعفت نسبة الوفيات الناجمة عن جرعات زائدة عرضية بسبب benzodiazepine في السنوات العشرين الماضية، لتشكل 32.5 في المائة من الوفيات في عام 2021.





هل يجب وضع خطة وطنية متعددة المقاربات وبالتعاون مع الصيدليات، تفاديًا لشراء كميات من الادوية لبغية إدمانية؟ وما هي الأدوية التي نستهلكها دون وصفة طبية، وقد تكون إدمانيّة؟





الإجابة في هذه المقابلة مع طبيب العائلة د. هاني بيطار في الملّف الصوتيّ أعلاه.





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