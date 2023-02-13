ربيع المصري: لا يكتمل عملي الموسيقي دون ألحان ابني جاد المصري وعزفه الآخاذ

ربيع المصري هو عازف وملحن لبناني، عٌرف في الأوساط الموسيقية العربية وغير العربية منها في أستراليا وحول العالم لمعزوفاته الموسيقية التي تتمايل ما بين الأصالة والمعاصرة.



لا يمكننا الحديث عن ربيع دون الإشارة إلى ابنه الملحن والعازف جاد المصري لا سيما بعد أن اشتهرت ألحانهما في سلسلة Disaster The لتصبح مثلا يحتدى به ومرجعا لتعلم مدى القدرة على الدمج موسيقيا مابين عبق الشرق وحداثة الغرب.



تحدث برنامج بيت المزيكا للمرة الثانية مع ربيع وجاد خاصة بعد أن أصدرا Disaster The في نسختها العاشرة.



عن مشواره الفني، قال ربيع بأنه رافق العديد من الفنانين الكبار في العديد من السهرات التي كانت تُقام آنذاك في بلدان شتى قبل أن يهاجر إلى أستراليا.



وأضاف ربيع أنه رٌزق بولدين كان أحدهما وهو جاد موهوبا موسيقيا



تعلم جاد منذ صغره العزف على الكمان وأصبحنا نكمل بعضنا بعض.

وأضاف ربيع أن ابنه جاد أعاد توزيع ألحان أبيه وأضاف عليها احساسه وطابعا عصريا ليقررا تسجيل هذه الألحان.



من هنا جاءت فكرة سلسلة Disaster The التي وصلت الآن إلى نسختها العاشرة.

يعمل جاد وربيع لساعات بل لشهور ليصدرا لحنا من ألحانهما بل يحرصا على إرضاء جميع الأذواق.



لن تتوقف سلسلة Disaster The عند هذا الحد بل أن ربيع وجاد يعملان على اصدار النسخة 11 منها وعزفها في الحفل الذي سيقام بسيدني في شهر نيسان أبريل من العام الجاري.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.

