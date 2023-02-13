ربيع المصري: لا يكتمل عملي الموسيقي دون ألحان ابني جاد المصري وعزفه الآخاذ

Jad & Rabih Al Masri

Jad & Rabih Al Masri

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

جاد وربيع المصري يطلقان معزوفةThe Disaster في نسختها العاشرة.

ربيع المصري هو عازف وملحن لبناني، عٌرف في الأوساط الموسيقية العربية وغير العربية منها في أستراليا وحول العالم لمعزوفاته الموسيقية التي تتمايل ما بين الأصالة والمعاصرة.
لا يمكننا الحديث عن ربيع دون الإشارة إلى ابنه الملحن والعازف جاد المصري لا سيما بعد أن اشتهرت ألحانهما في سلسلة Disaster The لتصبح مثلا يحتدى به ومرجعا لتعلم مدى القدرة على الدمج موسيقيا مابين عبق الشرق وحداثة الغرب.
تحدث برنامج بيت المزيكا للمرة الثانية مع ربيع وجاد خاصة بعد أن أصدرا Disaster The في نسختها العاشرة.
عن مشواره الفني، قال ربيع بأنه رافق العديد من الفنانين الكبار في العديد من السهرات التي كانت تُقام آنذاك في بلدان شتى قبل أن يهاجر إلى أستراليا.
وأضاف ربيع أنه رٌزق بولدين كان أحدهما وهو جاد موهوبا موسيقيا
تعلم جاد منذ صغره العزف على الكمان وأصبحنا نكمل بعضنا بعض.
وأضاف ربيع أن ابنه جاد أعاد توزيع ألحان أبيه وأضاف عليها احساسه وطابعا عصريا ليقررا تسجيل هذه الألحان.
من هنا جاءت فكرة سلسلة Disaster The التي وصلت الآن إلى نسختها العاشرة.
يعمل جاد وربيع لساعات بل لشهور ليصدرا لحنا من ألحانهما بل يحرصا على إرضاء جميع الأذواق.
لن تتوقف سلسلة Disaster The عند هذا الحد بل أن ربيع وجاد يعملان على اصدار النسخة 11 منها وعزفها في الحفل الذي سيقام بسيدني في شهر نيسان أبريل من العام الجاري.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.
يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.
شارك

الأكثر متابعة

الهجرة: السماح لحملة التأشيرات المؤقتة من القادمين عبر البحر بالحصول على الاقامة الدائمة

04:53

هل تركز الجالية العربية في استراليا على الناحية الرومانسية أو المادية في عيد الحب؟

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

12:13

قرار تاريخي يغير حياة آلاف اللاجئين في أستراليا: 'خبر سعيد لكن الفرحة ناقصة'

رئيس الوزراء أنطوني ألبانيزي أول رئيس وزراء أسترالي يشارك في مسيرة 'لمجتمع الميم' في سيدني

05:32

نباح كلبة يتسبب في إنقاذ صاحبتها من تحت الأنقاض. فكيف حدث ذلك؟

18:04

'المحتوى الرقمي جعل المستمع ملكًا': في اليوم العالمي للإذاعة، هل ما زال الصوت يصدح في قلب ماري ميسي؟

'غادروا فورًا': حرائق الغابات تشتد في ولاية كوينزلاند

Latest podcast episodes

Ali Matar2.jpeg.jpg

قرار تاريخي يغير حياة آلاف اللاجئين في أستراليا: "خبر سعيد لكن الفرحة ناقصة"

Azad Marben

مهندس بناء: لا يُمكن القول إن البنايات التي تتصدع بسبب الزلازل آمنة الا بشرط!

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 13/2/2023

Former SBS Arabic24 Executive Producer Marie Myssy

"المحتوى الرقمي جعل المستمع ملكًا": في اليوم العالمي للإذاعة، هل ما زال الصوت يصدح في قلب ماري ميسي؟