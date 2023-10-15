وفاة الإعلامية الشهيرة جيزيل خوري بعد صراع مع المرض

UAE-LEBANON-MEDIA

Lebanese Broadcast Corporation International (LBCI) television show host Giselle Khoury sits at her desk 02 May 2001 during a visit to Dubai. Source: AFP / EDDY PADO/AFP via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

رحلت الإعلامية الشهيرة جيزيل خوري أرملة الناشط والصحفي اللبناني سمير قصير في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت بعد صراع من مرض السرطان.

انطلقت مسيرة خوري المهنية سنة 1986 واستضافت في برامجها أبرز الشخصيات السياسية والثقافية العربية والعالمية.

عملت خوري في العديد من المؤسسات الإعلامية الشهيرة ومنها مجموعة "أم بي سي" وقناة "العربية" و"بي بي سي عربية" و"سكاي نيوز عربية".

تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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