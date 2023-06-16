المهاجر اللبناني خليل ابراهيم: "صديقي هو رئيس وزراء أستراليا وهذه ذكرياتي معه"

مر قرابة سنة على تسلم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي زمام الحكم في أستراليا. سنة: خضع فيها رئيس الوزراء الى أحكام مؤيدين وآراء منتقدين، أما رأي اليوم فهو لصديقه ابراهيم خليل الذي سيأخذنا في دقائق الى ذكرياته مع ألبانيزي وعلاقة صداقة متينة لم تؤثر عليها الشهرة أو المناصب أو السياسة.



Anthony Albanese with his childhood friend Khalil Ibrahim يتعرف الأطفال على أصدقاء جدد وقد تتفرق المسارات وقد لا يلتقون ببعضهم بعض لكن لخليل صديق تعرف عليه منذ السبعينات من القرن الماضي ولا زالت علاقتهما وطيدة الى اليوم: هذا الصديق هو رئيس الوزراء الحالي أنتوني ألبانيزي.



Anthony Albanese with his childhood friend Khalil Ibrahim تحدث خليل ابراهيم إلى أس بي أس عربي 24 عن علاقة صداقة دامت لأكثر من أربعين سنة.



كان أنتوني يسكن بجوارنا في منطقة ماريكفيل وكان صديقا لي ولإبنة عمتي سليمان إسكندر.

كثرت زيارات الشاب أنتوني آنذاك إلى بيت صديقه إبراهيم لتربطه فيما بعد علاقة بكل أفراد عائلته فـأصبح العنصر المهم الذي لا يغيب عن معظم التجمعات العائلية والولائم وغيرها من المناسبات.



كان أنتوني قادر على فهم فحوى الحديث وإن تحدثنا أحيانا باللهجة اللبنانية.

واستطرد خليل حديثه عن صديقه الذي تغيرت حياته من طفل يعيش بمفرده مع أمه إلى رجل سياسة، مضيفا أنه لم يتغير بل حافظ على عاداته مع أصدقائه.



أنتوني يحب المأكولات اللبنانية من مشاوي وغيرها بل أنه يقول بعض الكلمات العربية ما بين الفينة والأخرى مثل سلام عليكم والعوض بسلامتكم وغيرها.

استذكر خليل أيضا وقوف أنتوني إلى جانبه بعد وفاة والديه السيدة كوكب والسيد هاشم جراء اصابتهما بالكورونا



في تلك الأوقات الصعبة، لم يتخل عنا أنتوني بل ظل إلى جانبنا.

وتستمر الصداقة ما بين خليل وأنتوني مهما اختلفت الظروف ومرت السنين.



Anthony Albanese with his childhood friend Khalil Ibrahim

