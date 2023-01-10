"مصممة للإدمان": دعوى قضائية ضد عمالقة التواصل الاجتماعي حماية لصحة الشباب النفسية

النقاط الرئيسية يشير مسؤولو تعليميون إلى زيادة بنسبة 30 ٪ في مشاعر الحزن واليأس المبلغ عنها في الجسم الطلابي، فضلاً عن ارتفاع خطط ومحاولات انتحار الطلاب بين عامي 2010 و 2018.

تقول خبيرة المرافقة النفسية د. رنا طيّارة أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تلعب دوراً ايجابياً اذا أجدنا استخدامها.

في شكوى تقع في 91 صفحة، جادلت دائرة المدارس الحكومية بأن عمالقة التكنولوجيا قد صمموا عن قصد "منصات للإدمان"، واستفادوا من ضعف الأدمغة التي لا تزال في طور النمو، وصمموا خوارزميات تسوق المحتوى الضار للمستخدمين الشباب.

في شكوى تقع في 91 صفحة، جادلت دائرة المدارس الحكومية بأن عمالقة التكنولوجيا قد صمموا عن قصد "منصات للإدمان"، واستفادوا من ضعف الأدمغة التي لا تزال في طور النمو، وصمموا خوارزميات تسوق المحتوى الضار للمستخدمين الشباب.





وتلوم المنطقة التعليمية شركات التواصل الاجتماعي على زيادة مشاكل الصحة العقلية والسلوكية التي يعاني منها المراهقون في الفصول الدراسية/ مما جعل مهمة التعليم أكثر صعوبة.





ووفقًا للدعوى، يشير مسؤولو تعليميون إلى زيادة بنسبة 30 ٪ في مشاعر الحزن واليأس المبلغ عنها في الجسم الطلابي، فضلاً عن ارتفاع خطط ومحاولات انتحار الطلاب بين عامي 2010 و 2018.



Social media Source: Pixabay وفي محاولة لإدارة هذه التحديات، تقول المنطقة التعليمية إنها اضطرت إلى اتخاذ إجراءات مثل توظيف المزيد من مستشاري الصحة العقلية، وإنشاء مناهج تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي والصحة العقلية ، وتعديل السياسات المدرسية المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ولكن ومع ذلك، لم تكن هذه التغييرات كافية لإدارة الأزمة.





ومما ورد في الدعوى القضائية أن "تسعى مدارس سياتل إلى مساءلة منصات وسائل التواصل الاجتماعي وإحداث تغيير ذي مغزى في كيفية عمل هذه الشركات، جنبًا إلى جنب مع المطالبة بالتعويضات."



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تكلم عن المنافع والمضار لوسائل التواصل الاجتماعي مع أبنائك وبناتك.

تحدث برنامج Good Morning Australia إلى خبيرة المرافقة النفسية د. رنا طيّارة والتي قالت أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تلعب دوراً ايجابياً: "هناك الآلاف والملايين من المتابعين على هذه المنصات وبإمكاننا نشر توعية بكل اللغات وبكل المواضيع. هذه الوسائط ساعدتني على التواصل مع أشخاص في كل أنحاء العالم."





وعن جزئية إدمان الشباب والشابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت د. طيارة إلى أهمية دور الأهل في توعية أبنائهم وبناتهم بالطرق الأنسب للتعامل مع هذه المواقع وأضافت: "دورنا كأهل بأن ننشر التوعية بخصوص المحتوى المناسب وكيف نتعامل مع المحتوى الضار ونبلغ عنه. أنا كأم لا أستطيع منع ابني أو ابنتي من استخدام هذه المواقع سيما عندما يصلون لعمر معين خلافاً للأطفال الذين قد تلعب معهم السبل الرقابية دوراً أفضل."





وتابعت قائلة: "يجب ان يكون هناك قاعدة لاستخدام الهواتف المحمولة. خلال ساعات معينة لا يجب استخدام الهاتف. انا شخصيا أعترف بأنني أستخدم هاتفي بشكل متكرر لأغراض العمل في كثير من الأحيان ولكن عندما تنبهني ابنتي لذلك أضعه جانباً وأمنحها كل اهتمامي. لا تستطيع منع شخص من استخدام الهاتف وأنت تستخدمه أمامه."





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