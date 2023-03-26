لماذا أبهرت هذه الفنانة اللبنانية لجنة تحكيم برنامج The Voice؟

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الفنانة اللبنانية ماريلين نعمان Credit: @marilynenaaman

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

الفنانة اللبنانية ماريلين نعمة أبهرت لجنة تحكيم برنامج The Voice بنسخته الفرنسية بأدائها لأغنية Je suis malade بطابع شرقي. رافق غناء ماريلين التي غنت مقطعا مترجما باللغة العربية عزف على العود.

تميز الأداء جعل الحكام الأربعة يدورون بكراسيهم من أجل ماريلين.

تحدثت بترا طوق وسليم الفهد عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد في الرابط الصوتي.

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