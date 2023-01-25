"هذا عار واستهتار ولما الانتظار؟" نائبة لبنانية معتصمة في البرلمان تدعو لانتخاب رئيس للجمهورية "فورا"

النقاط الرئيسية اعتصام نواب لبنانيين داخل البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية

النائب نجاة عون صليبا تتحدث مع SBS

تناشد الجالية اللبنانية في أستراليا والمواطنين في لبنان الطلب من ممثليهم التوجه للبرلمان لانتخاب رئيس

"الوضع لم يعد يحتمل وعلى النواب تحمل مسؤولياتهم"

يواصل نواب لبنانيون مستقلون لليوم السادس على التوالي اعتصامهم داخل مبنى البرلمان وسط العاصمة بيروت، لتكثيف الضغوط على السلطة السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد، في ظل أزمة اقتصادية وفراغ رئاسي مستمر منذ قرابة 3 أشهر.





وجاء الاعتصام الذي دشنه نائبان لبنانيان هما ملحم خلف ونجاة صليبا، عقب إخفاق البرلمان يوم الخميس الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة الحادية عشرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022.





وبدأ النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا الاعتصام المفتوح داخل قاعة المجلس، في إطار الضغط تجاه تكثيف عقد جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية.





وأكدت النائب نجاة عون صليبا في حديث مع SBS Arabic24 أن النواب المعتصمين داخل مبنى البرلمان باقون فيه من "أجل حماية الدستور والمؤسسات ولنطلب من النواب ال 128 أن يتفضلوا ويقوموا بعملهم".





"لا يمكننا رؤية الفلتان مكمل ونحن نتفرج عليهم، ماذا ينتظرون؟ ينتظرون المحاصصات والايعاز من الخارج؟ هذا كله يحصل على حساب الشعب اللبناني الذي يقف على طوابير الخبز والبنزين، ماذا ستنفعنا المحاصصات إذا راح البلد؟"





وأضافت: "هذا عيب، هذا عار، هذا استهتار بالبلد والمؤسسات والقانون، ويجب أن يأتوا إلى هنا لحماية القانون".



وانضم 12 نائبا إلى الاعتصام في اليوم التالي، من بينهم مستقلون وآخرون ممن أفرزهم حراك 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، ويسمون أنفسهم "التغييريين".





وتفاعل اللبنانيون مع خطوة النواب، بين من انتقدها واعتبرها استعراض لن يؤدي إلى نتيجة، وبين من أيد خطوة النواب ووجد في الخطوة وسيلة جديدة للضغط والتعبير عن رفض الأمر الواقع من فراغ رئاسي وتعطيل للمؤسسات.





وفي حديث مع SBS Arabic24 قالت النائب نجاة عون صليبا إن من واجب النواب حماية الدستور ومؤسسات الدولة والزمن المحدد للاستحقاقات الرئاسية والحكومية.



واعتبرت أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل التأجيل أو الانتظار في ظل الأزمة الدستورية والمعيشية الخانقة.





"لا يوجد رئيس والحكومة مستقيلة والمجلس النيابي لا يستطيع التشريع لأنه في جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس، أي أنه معلق، والدولة متروكة والوضع مفتوح على كل الاحتمالات، من فلتان أمني وسرقات وعدم تأمين أبسط الاحتياجات والحقوق الانسانية".



وتوجهت النائب نجاة عون صليبا إلى أبناء الجالية اللبنانية في أستراليا شاكرة كل ما يقومون به من أجل وطنهم الأم، لكنها تمنت عليهم أن يطالبوا نوابهم بتحمل المسؤولية الدستورية الملقاة على عاتقهم والحضور لمجلس النواب وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.



استمعوا إلى اللقاء مع النائب السيدة نجاة عون صليبا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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