الفنانة اللبنانية ليال عبود: أعشق اللون الشعبي وأرفض الإسفاف به

Pop Star Layal Aboud

Lebanese Pop Star singer Layal Abboud

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الفنانة اللبنانية ليال عبود تتحدث دون فلترة الى محبيها في أستراليا من خلال برنامج بيت المزيكا.

ليال عبود: اسم معروف في العالم العربي انقسمت حوله الأراء لكن ما لا يختلف عليه اثنان هو أنها فنانة أثبتت نفسها عبر السنين من خلال أغان ناجحة وجولات فنية في مشارق الأرض ومغاربها.
فخلال جولتها الفنية في أستراليا، التقى برنامج بيت المزيكا بالفنانة ليال عبود التي تحدثت عن حياتها وعن مشوارها الفني وآرائها الفنية.
عرفت ليال عن نفسها بأنها " جنوبية" وهذا ما يرمز به أهل جنوب لبنان لمسقط رأسهم و عن مدى اعتزازها بأسرتها وعن مسارها التعليمي.
أنا جنوبية وأنتمي إلى عائلة بسيطة تؤمن بالتقاليد والعادات الشرقية ومٌحبة للفن.
ما أثار اهتمامنا هو حديثها عن الدراسة فليال فنانة لم تتعلم الموسيقى فحسب بل أنهت دراستها الجامعية في جامعة بيروت بقسم اللغة الانجليزية وتخصصت أيضا بالترجمة.
درست في جامعة بيروت وكنت تواقة لدراسة الطب ولم أتكن من ذلك بسبب ظروف خارجة عن ارادتي
ابتدأت ليال مسيرتها الفنية منذ 2002 بمشاركتها في أحد البرامج الفنية ولم يتوقف طموحها الجامح أمام الصعاب والعقبات لتصدر منذ 2007 أغان فردية وألبومات جعلت من ليال اسم معروف في الساحة الفنية العربية.
اشتهرت ليال أيضا بأغان أدتها مع الفنان علي الديك الذي وصفت تعاونها معه بالناجح لتوافق أصواتهما ولحرصهما على اختيار أغان شعبية تتماشى مع رؤيتهما.
ومن الملاحظ على ليال تمسكها بأداء أغان شعبية لبنانية على الرغم من تحقيق أغنيتها الخليجية "حلم ولا حقيقة" الملايين من المشاهدات، مما دفعنا لسؤالها عن سبب قلة اصداراتها باللهجات العربية المختلفة فقالت
غنيت أغان باللهجة الخليجية وأخرى بدوية ومصرية وأنا بصدد التحضير إلى ألبوم يحتوي على لهجات مختلفة
وأضافت ليال أن أعمالها الفنية لا تقتصر على الغناء فحسب بل أنها بصدد دراسة مشروع فني آخر سيدخلها الى عالم التمثيل من أوسع أبوابه.
وفي الختام عبرت ليال عن شكرها وامتنانها لمحبيها من الجالية العربية في أستراليا وعن مدى سعادتها للقائهم خلال جولتها في أستراليا.

المزيد في هذا اللقاء أعلاه مع النجمة ليال عبود.

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