الفنان اللبناني أحمد المصري: أعشق الغناء باللهجة اللبنانية لهذه الأسباب

أحمد المصري هو فنان لبناني ، عرف اسمه في ملبورن وسيدني مؤخرا لكن ما لا يعرفه الجمهور هو أن اسم أحمد المصري بزغ قبل سنوات في بلده أولا لبنان عبر مشاركته في برامج الفن: سوبر ستار وستار أكاديمي.



أحمد لطالما عرف بين أبناء الجالية العربية من خلال أدائه لأغاني لبنانية وأخرى عراقية



كنت منذ صغري أستمع لأغاني كبار الفنانين العراقيين وتأثرت بغناء الراحل وديع الصافي والسيدة فيروز

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على الرغم من عشقه لأغاني الطرب وأدائها في لبنان منذ صغر سنه، يؤدي أحمد أغان من نوع آخر في سهراته بأستراليا استجابة للون الذي يحبه الجمهور العربي في استراليا.





عن تجربته في برامج المواهب العربية قال أحمد أن مشاركته في ستار اكاديمي وفي سوبر ستار اقتضت منه أن يكون متمرسا في الرقص والغناء في الوقت الذي كان يعتزم الهجرة إلى أستراليا



أصبح من السهل على الشباب الولوج إلى مجال الغناء بفضل تعدد مواقع التواصل الاجتماعي

تعددت سهرات المصري في أستراليا ويشارك في سهرات يحييها كبار الفنانين العرب: ناصيف زيتون وأيمن زبيب وفارس كرم وحسين الديك وغيرهم.



يتعلم أحمد الآن العزف على العود في تجربة أخرى منه لوضع ألحان لأغان قد يلحنها لنفسه ولفنانين آخرين من أستراليا.



