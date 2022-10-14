" لبنان ليس بالرابح الأكبر او حتى بالرابح ": ترسيم الحدود ضربة رابحة للبنان، إسرائيل أم حزب الله؟

النقاط الرئيسية: تعتبر لوري هايتيان أن الرابح الأكبر في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل هو حزب الله الذي سجل نقاطه لدى الأمريكيين في اتفاقية سيئة

ترى أن فشل لبنان في فرض الخط ٢٩ سبب خسارة حقل كاريش المضمون مقابل حقل قانا غير مضمون في مفاوضات سياسية اكثر من ان تكون اقتصادية

سمح الاتفاق للولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل نقاط مهمة عقب الانتخابات التمهيدية لصالح أمن إسرائيل فيما ضمنت إسرائيل غياب تهديد لأمنها والخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني في ظل فساد الطبقة الحاكمة

اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي استغرق عقدًا من الزمان، قد يفتح الباب لتعاون اقتصادي مبطن بين بلدين تفصلهما عداوة كتبت بالدم وقطعت بينهما أي علاقات دبلوماسية.





أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية واصفًا إياه بالتاريخي بين البلدين، فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الاتفاق "بالانجاز" سيعزز أمن بلده، وسيضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي لابيد "هذا إنجاز تاريخي سيعزز أمن إسرائيل، ويدخل المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن الاستقرار على الحدود الشمالية". ووصف الرئيس اللبناني ميشال عون بنود الاتفاق بأنها "مرضية" قائلًا "الصيغة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".





استهلت خبيرة النفط والغاز اللبناني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011، الصحافية والناشطة السياسية لوري هايتايان مداخلتها عبر برنامج “Good Morning Australia" من العاصمة بيروت بالإضاءة حول الموقف الأمريكي الداعم للاتفاقية التي تضمن أمن إسرائيل مع جيرانها العرب قائلة:





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"استطاع بايدن المحافظة على أمن إسرائيل من خلال هذه الاتفاقية وهذه ورقة رابحة له في الانتخابات التمهيدية القادمة في الثامن من نوفمبر"





هايتايان، التي تترأس محفظة تطوير القدرات البرلمانية في معهد حوكمة الموارد الطبيعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تركز على الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانيين العرب في تقدم الإصلاحات في قطاع النفط والغاز في الشرق الأوسط، رأت أن لبنان ليس الرابح الأكبر، لا بل ليس رابحًا في هذه الاتفاقية اذ تقول:



لبنان ليس بالرابح الأكبر او حتى بالرابح في اتفاق سياسي يقيده





قدمت هايتايان قراءة تحليلية حول عدم توصل لبنان الى فرض الخط ٢٩ على اجندة التفاوض وبهذا خسر لبنان حقل كاريش المضمون محتفظًا "باحتمال" إيجاد غاز في ربح غير مضمون في حقل قانا في مفاوضات سياسية اكثر من ان تكون اقتصادية اذ تقول:





"السياسة لعبت دورًا كبيرًا في ترسيم الحدود البحرية وان انطلقت عجلة النفط والغاز فالكلمة المفصلية ستكون للشركات المستثمرة وضمنًا للجانب الإسرائيلي والأمريكي"





وفي نفس السياق توقفت هايتيان عند اكتشاف حقل كاريش منذ عام 2013 في المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية ومع دخول لبنان في المفاوضات بين الجانبين عام 2020، وجد المفاوض اللبناني أن نصف حقل كاريش يقع في المنطقة المتنازع عليها وكان على لبنان اثبات حقه في حصته في هذا الحقل ولكن تراجع عنه، اذ تقول:



للأسف تراجع لبنان ورئيس الجمهورية عن الخط 29 الى الخط 23 في معادلة كاريش المكتسب مقابل قانا غير المكتسب





واردفت أن الاتفاق يعطي لإسرائيل الحق الاستفادة من حقل قانا إذا ما اثبت انه يتخطى الحدود الاقتصادية اللبنانية الى الجانب الإسرائيلي قائلة:





" إذا ما اكتشف فلن يكون حقل قانا بموارده بأكمله للبنان لأن مَكمنه قد يتخطى الحدود اللبنانية الى المنطقة الاقتصادية الاسرائيلية والاتفاق يعطي الحق لإسرائيل بتقاسم هذه الموارد"





اتفاق سياسي اذًا بحسب قراءة هايتايان سمح للولايات المتحدة الأمريكية بتسجيل نقاط مهمة عقب الانتخابات التمهيدية المقبلة لصالح أمن إسرائيل فيما ضمنت إسرائيل غياب تهديد لأمنها فيما الخاسر الأكبر هو المواطن اللبناني اذ تقول:





"لن يستفيد المواطن اللبناني من هذا الاتفاق طالما الفساد يتغلل في الطبقة الحاكمة وفي ظل غياب حكم القانون ولن يتمكن قطاه النفط من انقاذ لبنان لا بل سيعزز الفساد في البقة الحاكمة"





وعمن هو الرابح الأكبر في هذه الاتفاقية لبنان، إسرائيل وضمنيًا الولايات المتحدة أم حزب الله، بشكل واضح وصريح تجيب هايتيان قائلة:





الرابح الأكبر هو حزب الله الذي سجل نقاطه لدى الأمريكي ولكن في اتفاقية سيئة وسنرى كيف سيترجم هذا سياسيًا

استمعوا الى الى المقابلة مع لوري هايتايان في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.



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