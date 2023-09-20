"أقل من 5 ساعات": البطالة الى انخفاض، ولكن كيف يتم تحديدها؟

وصل معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي منخفض بلغ سبعة في المائة.



Rising Unemployment Rates. Image of a businessman hand make a chart of unemployment rate with growing arrow on blackboard. Source: Getty / Getty Images وعلى نحو غير معتاد، انخفض معدل التوظيف في أستراليا أيضًا في الشهر نفسه بمقدار 41 ألف شخص، وهو أقل بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 25 ألفًا ما يشكّل أول انخفاض في التوظيف منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي فيما يفسّر مكتب الإحصاءات الأسترالي هذا الانخفاض من خلال ارتفاع معدلات تغيب العمالة بسبب جائحة كوفيد، وتزامن فترة المسح مع العطلات المدرسية.







هذا وتكتب بداية جديدة في بنك الاحتياطي الأسترالي، مع أول سيدة تشغل منصب محافظ الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك. كيف سيكون مستقبل السياسة النقدية والمصرفية مع اول امرأة تشغل هذا المنصب ولأول مرة في تاريخ استراليا؟ وماذا تعني معدلات البطالة المنخفضة؟





الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملف الصوتي أعلاه.







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