"أقل من 5 ساعات": البطالة الى انخفاض، ولكن كيف يتم تحديدها؟

SBS News in German

The unemployment rate held steady at 3.7 per cent for the second consecutive month, marking the 18th month in a row of an unemployment rate below four per cent. Source: Getty

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى أدنى مستوى له منذ 48 عامًا وذلك وفقًا لأحدث بيانات القوى العاملة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي معتبرًا أن عدد العاطلين عن العمل في شهر تموز/يوليو كان أقل من عدد الوظائف الشاغرة.

وصل معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي منخفض بلغ سبعة في المائة.
Rising Unemployment Rates.
Rising Unemployment Rates. Image of a businessman hand make a chart of unemployment rate with growing arrow on blackboard. Source: Getty / Getty Images
وعلى نحو غير معتاد، انخفض معدل التوظيف في أستراليا أيضًا في الشهر نفسه بمقدار 41 ألف شخص، وهو أقل بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 25 ألفًا ما يشكّل أول انخفاض في التوظيف منذ تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي فيما يفسّر مكتب الإحصاءات الأسترالي هذا الانخفاض من خلال ارتفاع معدلات تغيب العمالة بسبب جائحة كوفيد، وتزامن فترة المسح مع العطلات المدرسية.


هذا وتكتب بداية جديدة في بنك الاحتياطي الأسترالي، مع أول سيدة تشغل منصب محافظ الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك. كيف سيكون مستقبل السياسة النقدية والمصرفية مع اول امرأة تشغل هذا المنصب ولأول مرة في تاريخ استراليا؟ وماذا تعني معدلات البطالة المنخفضة؟

الإجابة حول هذا المحور وسواه، مع الخبير المالي والاقتصادي مخلص يوسف في الملف الصوتي أعلاه.


هل أعجبكم هذا الحوار؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.

 

 

شارك

اخترنا لك

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

12:47
An image provided by Ross W. Paterson, Rachel L. Brown, et al./Brain, Oxford University Press, brain scans of coronavirus patients from a study published in July. The new study offers the first clear evidence that in some people,

قصة هزت العالم، كيف انتقلت الدودة الحية من معدة إمرأة لدماغها!

11:02
092ec342-f92e-4557-8390-5386fd0406fe.JPG

'لم أشعر بالقلق أو الخوف' كيف استطاع شاب سوري من فتح مصلحته التجارية بفترة وجيزة

10:45
MicrosoftTeams-image.png

من لاجئة قوارب بعمر التاسعة إلى أفضل محامية شابة لعام 2023 في جنوب أستراليا

10:20
Wzzzup Flafel - Cover.jpg

كيف حَول مهاجر أردني تناول وجبة الفلافل من عادة عربية إلى ثقافة أسترالية؟

08:04
tomatoes333.jpg

How cooking for other migrant women put Nada's signature dish in the spotlight

15:18
adel 11.jpg

رحالة مصري زار 119 دولة 'استراليا افضل وجهة سياحية في العالم'

17:19
b1bec6c9-fbe8-48ca-9bec-28213078dc08.JPG

سيدات سوريات ينقلن المطبخ والتراث السوري إلى ملبورن

Latest podcast episodes

نشرة أخبار المساء

نشرة أخبار الصباح 20/9/2023

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار مصر في أسبوع 20/9/2023

البطريرك الراعي في سيدني.jpg

من أستراليا البطريرك الراعي يجدد الأمل بتعايش اللبنانيين ويحث "أصحاب الحل والربط" على تحمل مسؤولياتهم

World - Arabic.jpg

نشرة أخبار المساء 19/9/2023