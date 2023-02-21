الحب في زمن ماكدونالدز: عروسان جمعهما مطعم الوجبات السريعة قبل أن يجمعهما حفل الزفاف

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العروسان بسمان وحنين

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الشاب بسمان الوكيل وعروسته الصيدلانية حنين تزوجا قبل شهر تقريبا. وعن طريق الصدفة التي ميزت زواجهما قررا في لحظة الدخول والتصوير في مطعم مكدونالدز.

النقاط الرئيسية:
  • ذكرت دراسة أسترالية أن جائحة كورونا أثرت وبشكل كبير على طريقة تواصل المحبين مع بعضهم البعض
  • بحسب الدراسة فإن حوالي نصف الأستراليين أي 42% من الأزواج الأستراليين لم يشعروا بالعاطفة التي كانوا بها يشعرون سابقاً
  • في عصر الهواتف الذكية، أصبحت الرموز التعبيرية emojis هي الطريقة الأكثر شيوعا للتواصل
يحتفل العالم في 14 شباط/فبراير من كل عام بعيد الحب أو Valentine’s Day. وفي هذا اليوم يعبر المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء الزهور وغيرها لأحبائهم.

وذكرت دراسة أسترالية أن جائحة كورونا أثرت وبشكل كبير على طريقة تواصل المحبين مع بعضهم البعض، حيث يشعر أكثر من ربع الأستراليين أي ما يقارب 28٪ بأنهم لم يتواصلوا بشكل جيد مع أحبائهم منذ الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا.

وقال المهندس الشاب بسمان الوكيل، لبرنامج أستراليا اليوم، إنه من مواليد 1994 ووصل إلى أستراليا عام 2016 ودرس الهندسة ويعمل الآن كمهندس: "كنت مقيماً في ملبورن وذهبت إلى سيدني في زيارة وتعرفت على حنين وأعجبتني وقمت بإضافتها على الفيسبوك".
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وأضاف أنه قرر الانتقال للعيش في سيدني للزواج من حنين بعد قصة حب دامت لمدة سنتين. وقررا المضي قدماً في مشروع الخطوبة وتكللت خطوبتهما بالزواج في 9 كانون الثاني/ديسمبر الماضي.

وتابع: "عندما ذهبنا لأخذ صور ولقطات للزفاف وقبل حفلة الزواج، شعرنا بضغط وتعب كبير وشعرنا بالجوع فقررنا أن نذهب ونأكل في ماكدونالدز. والتقطنا هذه الصورة الجميلة وهو يوم لا يُنسى. حتى المطعم كان جميلاً ومرتباً".

وركزت الدراسة التي أعدها مركز Media Cast News على أهمية ودور الحب والسعادة في نجاح العلاقات سواء العاطفية أو الزوجية. واستعانت الدراسة بالمثل القائل ‘happy spouse, peaceful house’ أي "زوج سعيد، منزل مسالم." ولكن الدراسة أكدت في نفس الوقت على غياب الرومانسية في داخل المنزل بسبب العزلة التي سببها فيروس كورونا.

وبحسب الدراسة فإن حوالي نصف الأستراليين أي 42% من الأزواج الأستراليين لم يشعروا بالعاطفة التي كانوا بها يشعرون سابقاً بسبب انشغالهم بالأعمال اليومية والاهتمام بالأطفال وجلبهم من المدرسة والتفكير في إعداد الطعام.
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ومن جانبها، قالت حنين التي تعمل صيدلانية في سيدني، لبرنامج أستراليا اليوم، إنها لم تكن تفكر بالزواج وخاصة أن زوجها بسمان أصغر منها بثلاث سنوات. ولكن عندما تعرفت عليه وجدت أن بينهما العديد من المشتركات في الأفكار والتصرفات.

علاوة على ذلك، وفي عصر الهواتف الذكية، أصبحت الرموز التعبيرية emojis هي الطريقة الأكثر شيوعا للتواصل. ومع ذلك، لا يشعر أكثر من نصف الأستراليين أي 56٪ بالراحة في التعبير عن المشاعر من خلال الرموز التعبيرية ويفضلون المحادثة الشخصية.

وبمناسبة عيد الحب، شجعت الدراسة الأستراليين على إعادة رومانسيتهم وشراء الهدايا للشريك أو مشاركة قصيدة مع شخص عزيز على قلبهم للتعبير عما يشعرون به حقاً.

المزيد في التدوين الصوتي أعلاه مع الشاب المهندس بسمان الوكيل وزوجته الصيدلانية حنين.

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