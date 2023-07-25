كيف يساعدك تكوين صداقات عابرة للثقافات في رحلة الاستقرار في أستراليا؟

Settlement Guide: Cross cultural friendships

International students report better experiences when they make local friends. Source: iStockphoto / Dedy Andrianto/Getty Images

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يعد تكوين الصداقات من أكبر التحديات التي نواجهها عند الانتقال إلى بلد جديد. بطبيعة الحال، نميل إلى تكوين علاقات اجتماعية مع أشخاص من خلفيات ثقافية مماثلة. لكن هل فكرت في الخروج من دائرتك الثقافية وتوسيع دائرتك الاجتماعية. ستساعدك الصداقات مع أشخاص من مختلف الثقافات على تحسين رؤيتك للحياة وزيادة شعورك بالانتماء.

نقاط رئيسية
  • من خلال الصداقات عابرة الثقافات نجد القواسم المشتركة.
  • يمكن أن تمنعنا الصوامع الثقافية من الوصول إلى المعلومات الهامة في بلدنا الجديد.
  • تمنحنا الصداقات عبر الثقافات وجهات نظر جديدة وتقوي شعورنا بالانتماء.
  • إن حصر أنفسنا في دائرة ثقافية واحدة يحرمنا من إمكانية إقامة علاقات هامة.

هل أصدقاؤك من نفس خلفيتك الثقافية؟

يمكن أن تكون تشعرك تجربة الهجرة بالوحدة، لذلك من الطبيعي أن ننجذب للأشخاص الذين نشعر تجاههم بالألفة للحصول على الدعم والصداقة. ومع ذلك ، فإن الخروج من فقاعتنا الثقافية يساعدنا على الانفتاح على وجهات نظر مختلفة ويقوي إحساسنا بالتواصل والتعاطف.

إن الصداقات عبر الثقافات تسلط الضوء أيضًا على القواسم المشتركة بيننا، كما تقول خبيرة الصداقة والهجرة الدكتورة هارييت وستكوت

"الصومعة" الثقافية

نحن نجد الراحة مع الأشخاص الموجودين داخل دوائرنا الثقافية أو العرقية والذين يفكرون بنفس الطريقة التي نفكر بها  ولكن هناك عيوب أيضًا لذلك.

تحذر الأستاذة كاثرين جوميز ، المتخصصة في مجال التواصل في المجتمعات المتنوعة في RMIT ، من هذه الصومعة وتقول "إن المشكلة هي أنك لا تخرج من هذه الصومعة التي سجنت نفسك داخلها".

وفي هذه الصومعة الثقافية يفكر أصدقاؤك بنفس الطريقة التي تفكر بها. لذلك عندما يتعلق الأمر بالمعلومات والمنظور حول العيش في بلدك الجديدة ، فإن كل ما يعرفه صديقي هو ما أعرفه. وتعتبر هذه مشكلة لأنك لا تعرف في الواقع كيف ستعيش في هذا البلد الأجنبي. كاثرين جوميز
كاثرين جوميز
خارج هذه الصومعة، نصل إلى المعلومات التي تعتبر بالغة الأهمية للعيش في بلد المهجر. وعادةً ما يكون لدى الطلاب الدوليين صدمة ثقافية أقل وشعورًا أفضل بالتكيف عند تكوين صداقات محلية.
ومع ذلك، يسمع البروفيسور جوميز العديد من الطلاب الصينيين الدوليين يفيدون بأنه ليس لديهم أصدقاء خارج الدائرة الصينية.
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Make friends in Australia: the importance of cross-cultural friendships
يقول الطلاب الدوليين "نعم، نحن سعداء جدًا بتجربتنا، ولكن للأسف لم نتعرف على أصدقاء محليين".

"ولكن لكي نكون منصفين تجاه الكثير من المهاجرين، وخاصة المهاجرين المؤقتين، فمن الصعب حقًا تكوين صداقات محلية."

من الصعب تكوين صداقات

يقوم السكان المحليون بتكوين العلاقات الإنسانية بشكل طبيعي خلال مراحل عمرهم المختلفة ويعيشون في فقاعات ثقافية خاصة بهم.

لاحظ الطالب الروسي الدولي السابق ماكس تكاتشينكو هذه الحقيقة القاسية عند وصوله.

عندما أسمع بعض المهاجرين يقولون نه من الصعب اقتحام تلك الدوائر الاجتماعية، فأنا أتفهم تلك التحديات، فلقد مررت بها.
Max Tkachenko
تقول الدكتورة ويستكوت إن تكوين الصداقات أمر اختياري، وقد لا يرغب الجميع في مصادقتنا.

"وقد لا يكون الأمر شخصي، فقد يرجع لأسباب أخرى مثل كثرة المشاغل. إذا حافظنا على تلك الروح المنفتحة وتعاملنا مع الحياة كأنها رحلة، فسنلتقي بأشخاص مهتمين بالتعرف علينا في النهاية ".

الخروج من الفقاعة الثقافية

إن الذي دفع ماكس تكاتشينكو لمحاولة تكوين صداقات خارج دائرته الثقافية هو الفضول والحاجة إلى علاقات هادفة.

"إن الأمر أشبه بالتفكير في طفل في متجر حلوى ويريد تجربة كل شيء. عندما يتعلق الأمر بأستراليا، يمكن أن يكون لديك متجر حلوى ثقافي في نفس الشارع ، فلماذا تقيد نفسك؟ "
Settlement Guide: Cross cultural friendships
People born and raised in Australia can exist in a cultural bubble too. Credit: SolStock/Getty Images
ونصيحته بسيطة للغاية: ما عليك سوى أن تخرج وتحاول
"عندما تقتصر على خلفيتك الثقافية فقط ، فمن المحتمل أن تستبعد بعض العلاقات الأكثر أهمية التي يمكنك تكوينها."

الانتماء

تعرّف البروفيسورة جوميز نفسها على أنها أوروبية آسيوية، ولدت في سنغافورة. عندما وصلت إلى أستراليا، تعرفت على عدة أشخاص مختلفين عنها.
تقول إن الأمر يتعلق بفهم المجتمع الأوسع الذي أصبحت الآن جزءًا منه. ويمكنك هذا أيضًا من التعرف على المكان بشكل أفضل.
"إذا كان لديك أصدقاء أستراليون على سبيل المثال، فإن شعورك بالانتماء يكون أكبر بكثير".
إذا كنت تمضي أوقاتك مع أشخاص يشبهونك تمامًا، فأنت لا تعيش تجارب المكان الجديد الذي انتقلت إليه، ولكنك تنتقل فقط من موطنك إلى أي مكان يبدو فيه المشهد مختلفًا بعض الشيء. هذا كل ما في الأمر.
Max Tkachenko
Settlement Guide: Cross cultural friendships
Being friendly and giving people the benefit of the doubt can go a long way to forming friendships. Credit: Lucy Lambriex/Getty Images
يتحدث الناس عن الخوف والصعوبة عندما يتعلق الأمر بالخروج من الفقاعة الثقافية، يقول تكاتشينكو "ما تخشاه هو الأشياء التي ستفوتك ولن تستمتع بها".
"تخلص من الخوف وجرب الأشياء الممتعة. عليك فقط الخروج إلى هناك، وإلقاء نكتة، وكسر الجليد وسرعان ما يتلاشى الاختلاف ولا يهم ما إذا كان الشخص مولودًا في أستراليا أو هاجر إليها".
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