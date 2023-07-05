هل قررت الانتقال إلى ولاية أخرى في أستراليا؟ إليك الخطوات القانونية والتكاليف المالية لانتقال سهل

النقاط الرئيسية: أستراليا دولة فيدرالية، وعلى المهاجرين الدراية بقوانين الولاية التي سينتقلون إليها.

من الضروري تعديل عنوان السكن الجديد في جميع الدوائر الحكومية عبر الإنترنت.

لابد من وضع ميزانية مرنة كمصاريف نثرية لتحقيق انتقال سلس من ولاية لأخرى.

وفق مكتب الإحصاء الأسترالي، يتزايد عدد المنتقلين من ولاية لأخرى، خاصة ممن وُلدوا خارج أستراليا، مقارنة بنظرائهم من مواليد أستراليا.





ومع ذلك، فإن الانتقال من ولاية لأخرى، ينطوي على إجراءات لا بد من اتباعها لضمان استقرار سلس في المكان الجديد.





ولمن يرغبون بالانتقال إلى ولاية أخرى للاستقرار، سنعرض في هذا المقال خطوات ميسرة لانتقال خال من المتاعب.





أولًا: تحديث العنوان الجديد عبر الإنترنت في دوائر الولاية الجديدة



لابد من تحديث عنوان السكن لدى جميع الدوائر الحكومية والبنوك ودائرة السير في الولاية الجديدة لتعديل رخصة القيادة والسيارة، وكذلك الأمر لدى موقع Centrelink ، ودائرة الهجرة في حال كانت التأشيرة مشروطة، وكذلك الأمر لدى Medicare .



وما عليك سوى التوجه إلى المواقع الإلكترونية لكل دائرة وتحديث العنوان بسهولة.





يقول لوري نويل، مديرة الشؤون العامة من مؤسسة خدمات الاستقرار AMES Australia





عليك إبلاغ مكتب البريد بعنوانك الجديد في الولاية التي انتقلت إليها، لتحويل أي رسائل تصلك إلى عنوانك السابق. وتحديث بياناتك في المواقع الرسمية إلكترونيًا لتصلك على بريدك الإلكتروني. لوريل نويل، مدير الشؤون العامة، AMES Australia

من المهم أيضًا تذكر أن التصويت إلزامي في أستراليا. لذلك لابد من تحديث العنوان في القائمة الانتخابية في ولايتك الجديدة ، وإلا قد يتم حذف اسمك ولن تتمكن من التصويت، وقد تتعرض لغرامة عند عدم التصويت.





أبلغ مفوضية الانتخابات الأسترالية بحركتك، وتأكد من تسجيلك للتصويت في ولايتك الجديدة. فقد يتم تغريمك إذا لم تسجل عندما تكون مؤهلاً لذلك.



a young couple unpack their belongings as they settle into their new loft apartment . Credit: E+ ثانيًا: المصاريف المالية عند الانتقال





قد ينطوي الانتقال بين الولايات على نفقات غير متوقعة مثل: نفقات النقل، والإقامة، ورسوم تغيير المستندات كرخص القيادة وتسجيل المركبات.





وتوصي بالافي ثاكار التي انتقلت من سيدني إلى ملبورن للعمل، بوضع ميزانية مرنة عند حدوث أي مصروفات غير متوقعة.





وتوضح: "الانتقال من ولاية لأخرى هي خطوة كبيرة، ومن المهم وضع ميزانية تقدر بحوالي 10000 دولار لهذا الانتقال".





ولابد أيضًا من التواصل مع شركات التأمين، فقد تختلف أقساط التأمين من ولاية وأخرى، فعليك التأكد من أن التأمين يضمن تغطية مناسبة لموقعك الجديد.



Flat lay of real estate concept ***These documents are our own generic designs. They do not infringe on any copyrighted designs. Source: iStockphoto / Rawpixel/Getty Images/iStockphoto ثالثًا: المدارس والجامعات والتعليم





كل ولاية في أستراليا لها نظام تعليم وإجازات وشروط ومتطلبات خاصة بها وبشهاداتها، وهذا يتطلب الاستفسار عن النظام التعليمي سواء في المدارس أو مركز التدريب أو أي هيئة تعليمية في الولاية التي ستنتقل إليها.



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رابعًا: الدراية بالنظام الصحي في الولاية الأخرى

تعتبر أستراليا من الدول ذات القوانين الصارمة فيما يتعلق بالحجر الصحي وهذا ينطبق عند الانتقال بين الولايات.





لذا، يُوصى بترك النباتات والمنتجات الحيوانية والمعدات الزراعية التي قد تحتوي على ملوثات.





ولمعرفة المزيد حول ذا الأمر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Australian Interstate Quarantine





Credit: Ariel Skelley/Getty Images

خامسًا: ابحث عن المؤسسات والجمعيات التي تقدم الدعم

تساهم هذه الجمعيات الاجتماعية وجهات الدعم لبعض العائلات المهاجرة عبر ضمها إلى مجموعات ثقافية متشابهة للتواصل وتقديم شبكات دعم وترشدهم حول مكان إقامتهم الجديد.





كما قد تساعد منصات وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا بتوفير دعم مهم، ونصائح عملية ومفيدة تذلل كثيرًا من المصاعب للقادم الجديد.





تقول السيدة ثكار: "إن منصات وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتها كثيرًا بالحصول على نصائح عملية ذللت بعض الصعاب من أبناء الولاية المقيمين بها ".



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سادسًا: مراكز ومؤسسات دعم المهاجرين والاستقرار





تعمل مؤسسات خدمات الاستقرار ومراكز دعم المهاجرين على مساعدة المهاجرين أثناء انتقالهم بين الولايات، عبر تقديم الاستشارات، والترجمة الفورية لمحتاجيها.



تقدم الحكومة خدمة الترجمة ومُترجمًا فوريًا مجانًا. فما عليك سوى الاتصال بمراكز أو منظمات دعم المهاجرين المحلية مثل AMES في ولاية فيكتوريا لمساعدتك. لوريل نويل، مدير الشؤون العامة في AMES Australia لخدمات الاستقرار.

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