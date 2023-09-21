لماذا سيتم هدم منزل النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو؟ (الصورة بالداخل)

كشفت تقارير صحفية عن رغبة المالك الجديد لمنزل الممثلة والمغنية الأميركية الراحلة مارلين مونرو في هدمه وإعادة بنائه بعد حصوله على قرار يسمح له بذلك.





وتشير التقارير إلى أن التصريح بالهدم للمنزل الوحيد الذي امتلكته مونرو في حياتها صدر رسميّاً من "إدارة البناء والسلامة في لوس أنجلوس".





من الجدير بالذكر ان النجمة الأمريكية لم تعش في المنزل سوى 6 أشهر وعثر عليها متوفاة في داخل غرفة نومها عام 1962، وكان عمرها حينئذٍ 36 عاماً فقط.



The bedroom in which Marilyn Monroe was found dead of a barbituate overdose on August 6, 1962. Credit: Bettmann/Bettmann Archive تحدثت سناء وهيب وبترا طوق الهندي عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





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