لماذا سيتم هدم منزل النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو؟ (الصورة بالداخل)

Marilyn Monroe Outside Her Home

American actress Marilyn Monroe (1926 - 1962) poses outside her home during a photo call, California, USA, 1956. Credit: Gene Lester/Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

كشفت تقارير صحفية عن رغبة المالك الجديد لمنزل الممثلة والمغنية الأميركية الراحلة مارلين مونرو في هدمه وإعادة بنائه بعد حصوله على قرار يسمح له بذلك.

وتشير التقارير إلى أن التصريح بالهدم للمنزل الوحيد الذي امتلكته مونرو في حياتها صدر رسميّاً من "إدارة البناء والسلامة في لوس أنجلوس".

من الجدير بالذكر ان النجمة الأمريكية لم تعش في المنزل سوى 6 أشهر وعثر عليها متوفاة في داخل غرفة نومها عام 1962، وكان عمرها حينئذٍ 36 عاماً فقط.
Marilyn Monroe's Bedroom
The bedroom in which Marilyn Monroe was found dead of a barbituate overdose on August 6, 1962. Credit: Bettmann/Bettmann Archive
تحدثت سناء وهيب وبترا طوق الهندي عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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