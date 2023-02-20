الفنان العراقي مارتن السومري يصدر أغاني جديدة للعراق وأخرى للحب

مارتن السومري من الفنانين الذين عٌرفت أسماءهم ما بين الجاليات العربية في أستراليا.



ومارتن هو فنان أسترالي من أصول عراقية ولد في العراق وعاش بعدها في سوريا ولبنان حيث درس الموسيقى لينتقل بعد ذلك الى أستراليا.



من الملاحظ أن عشق مارتن للطرب لا ينضب فهو من الفنانين الذين لا يفوتون فرصة لإصدار أغان حيث أن مارتن غنى للحب وللعراق ولروح والده. ولم يتوقف عمل مارتن طيلة فترة عيشه في أستراليا على إحياء الحفلات والأعراس بل أيضا تعليم الأغاني العراقية التراثية لغير الناطقين بالعربية من خلال تنظيم ورش فنية لهم.



غنى مارتن لأسود الرافدين وللعراق أغنية أثناء كأس الخليج عبر فيها عن مدي ارتباطه ببلاده الأم وبها شجع الفريق العراقي الذي حالفه الحظ في كأس الخليج 2023.



أصدر مارتن أيضا أغنية بمناسبة عيد الحب أطلق عليها اسم " محتلني بغرامك"



أما عن إعادة توزيع أغاني قديمة عراقية، فقال مارتن إنه يغنيها استجابة لجمهوره العراقي سواء داخل العراق أو خارجه.



لن يتوقف عمل مارتن عند هذا الحد بل هو بصدد التحضير لإحياء حفلات خارج أستراليا.





ا لمزيد في المقطع الصوتي أعلاه.



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