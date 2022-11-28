ماري شحادة: راهبة تدخل حياة التمثيل المسرحي في أستراليا من أوسع أبوابه

النقاط الرئيسية: بقيت في الدير لمدة 3 أعوام لكنها لم تستطع استكمال المسير في تلك الحياة.

تعشق الضحك وكثيرون يتحاشون الجلوس بجانبها خوفًا من إحراجهم في بعض المناسبات الجادة.

لبنان يحرق قلبها مما يعانيه "مالنا غير الصلاة لنجاة لبنان".

وقالت السيدة ماري شحادة وهي تسرد قصة هجرتها ل أس بي أس عربي 24: "قرر أهلي الهجرة إلى أستراليا عام 1970، لكنني أصريت وأنا بعمر 15 عاماً أن أبقى في لبنان وأدخل الدير لأعيش حياة الرهبنة".





وتضيف: "بقيت في الدير لمدة 3 أعوام لكنني لم أستطع استكمال المسير في تلك الحياة".





وتوضح: " لكن حياة الدير أثرت في شخصيتي وعلمتني أشياء كثيرة منها عدم الندم على ما فات".



لحقت ماري أهلها فأستراليا بحثاً عن حياة جديدة مستقرة بين الأهل. لكن الفترة الأولى كانت صعبة جداً عليها بسبب حاجز اللغة وتغير الأجواء "بكيت بحرقة عند وصولي لأستراليا فقد شعرت أنني غريبة بين أهلي".





انخرطت في الحياة الأسترالية مع عائلتها وتزوجت من أحد معارف العائلة، وأسست معه عائلة قوامها ولدان.



عشقت ماري شحادة الفن منذ صغرها، وحاولت مراراً اقناع أهلها دخول هذا العالم وكانت الإجابة الدائمة هي الرفض.





في عمر 14 عاماً كانت تتابع مجلة" الشبكة" ذائعة الصيت في ذلك الحين، ووجدت إعلاناً يبحث عن طفلة لتمثيل دور في فيلم يجسد حياة القديس مار شربل.





وبعد جهد كبير بإقناع والدتها، أبدعت في أول دور تؤديه لدرجة أن المخرج قال لوالدتها "إن لديك جوهرة في التمثيل" لكنها أبلغته بعدم قول ذلك أمام ماري خشية تعلقها بالتمثيل.



أحبت ماري شحادة التمثيل، ولكنها لم تستطع احترافه بسبب رفض أهلها للمهنة في سن مبكرة، واقتصرت مشاركاتها في بعض المسرحيات الدينية والمدرسية، وكان دائماً ما يلاقي أداء ماري الإعجاب.





حاولت ماري بعد أن تزوجت أن تنقل هذا الحب لفن التمثيل لأولادها، لكن لم تنجح في ذلك، حتى عُرض على ابنها روب شحادة دور في البرنامج التلفزيوني The Fat Pizza، حيث بدأ في العمل في أدوار صغيرة، لينتقل إلى أحد الأدوار الرئيسة في البرنامج.





ليصبح مشهوراً في فن الكوميديا ونجماً معروفاً في أستراليا.





وأسند الدور الأول لوالدته وكانت سعادتها غامرة بهذا الدور لذلك فهي عندما تقف على خشبة المسرح "أشعر أنني ببيتي وأتصرف على طبيعتي".





أطلق الممثل الكوميدي روبرت شحادة مسرحية "كان يا ما كان في لبنان" من سيدني، في ثلاثة عروض في مسرح "إنمور" في منطقة نيو تاون.





حيث نفذت البطاقات قبل أسابيع من العرض، ولاقت إعجاباً كبيراً من الحضور، لتعلن أسرة المسرحية عن عرض أخرى تلبية لطلب الجمهور.



وترى بأن رسالة المسرح تخدم الجالية وتؤثر عليهم خاصة عبر الكوميديا الذكية التي يقدمها ابنها روبير.



تتميز ماري شحادة بخفة الظل، وتقتنص اللحظة الكوميدية بذكاء في حياتها اليومية، لدرجة أن كثيراً من صديقاتها يتحاشين التواجد بجانبها خشية إضحاكهن في بعض المناسبات الرسمية التي تقتضي التحفظ.



لبنان لا يزال في وجدان ماري شحادة، وحبه ينبض في عروقها، وبمجرد ذكر اسمه تفر الدمعة من عينيها " لبنان حارق قلبي مما يعانيه ومالنا غير الصلاة لنجاة لبنان".





وتنصح السيدة ماري شحادة الآباء، بدعم الأبناء بما يحبون من هوايات ليبدعوا.





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