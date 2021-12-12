الكمامة عائدة: ترقب وحذر لأهالي كوينزلاند من تفشي الموجة الرابعة لفيروس كورونا

النقاط الرئيسية أعلنت كوينزلاند أن الولاية قد دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مما يعني رفع مؤشر الطوارئ فيها من اللون الأخضر إلى البرتقالي

ثارت هذه الخطوة مخاوف وقلق البعض من أهالي كوينزلاند

قال السيد اسامة القيسي من كوينزلاند وهو أيضا صاحب عدة مقاهي في الولاية إن الناس تأتي من كل مكان للسياحة بسبب قدوم فصل الصيف

أعلنت ولاية كوينزلاند عن دخولها الموجة الرابعة من كوفيد-19 وحثت حكومة الولاية السكان على ارتداء الكمامة وبالأخص في المراكز الصحية ووسائل النقل العام والأماكن المزدحمة.



LISTEN TO سكان كوينزلاند يرحبون بقرار فتح الحدود المشروط والمصالح التجارية تعمل بنظام جديد للزبائن SBS Arabic24 12/12/2021 08:47 Play

وأثارت هذه الخطوة مخاوف وقلق البعض من أهالي كوينزلاند. وقالت السيدة سهير الباقر من برزبن إن "الصيف قادم فسنضطر إلى لبس الكمامة. الجو في كوينزلاند يكون حاراً ورطباً ونتضايق من لبسها ولكن علينا ذلك لان الوقاية خير من العلاج."





Advertisement

وأضافت السيدة الباقر التي تعمل في مجال خدمات الاستقرار ورعاية كبار السن، لإذاعة اس بي أس عربي24، "ما صدقنه اننا تخلصنا من لبس الكمامة ولكنها عائدة ولا مفر منها."





وفي تطور جديد، أعلنت كوينزلاند يوم الخميس أن الولاية قد دخلت الموجة الرابعة من فيروس كورونا، مما يعني رفع مؤشر الطوارئ فيها من اللون الأخضر إلى اللون البرتقالي.





وذلك المؤشر يعني أنه حاليا، يُنصح سكان كوينزلاند بارتداء الكمامات في أماكن الرعاية الصحية، وفي وسائل النقل العامة، وفي الأماكن المزدحمة، وعندما يكونون بالقرب من المرضى والحالات الحرجة.



LISTEN TO بعد خسائر بآلاف الدولارات: صاحب مطعم لبناني في كوينزلاند يرى بارقة أمل مع فتح الحدود SBS Arabic24 01/12/2020 07:59 Play

وذكرت الناشطة سهير الباقر انها أُصيبت في شهر تموز يوليو الماضي بفيروس كورونا وبقيت أسبوعين تعاني من شدة هذا المرض، فهي تحث الأشخاص إلى لبس الكمامة لانها تحميهم من الإصابة.





هذا وشجعت الولاية الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 على إجراء اختبارات سريعة كل يومين إذا كانوا لديهم حالة مصابة في محل إقامتهم.





وتابعت السيبدة الباقر أن "الموجة الرابعة تشبه الموجة في أميركا. الوضع ليس سهلاً لاننا توقفنا عن لبس الكمامة والان نعود اليها فهذا أمر صعب للغاية."





وسجلت ولاية كوينزلاند 5828 حالة هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 32% تقريبًا عن الفترة السابقة.





وتحدثت السيدة سهير الباقر عن مساعدتها لكبار السن وانها رئيسة للجالية السودانية وبحكم عملها فهي مسؤولة عن توعية الجالية بضرورة الالتزام بكل القوانين التي تعلن عنها حكومة كوينزلاند من أجل الوقاية من المرض.





ومن جانبه، قال السيد اسامة القيسي من كوينزلاند وهو أيضا صاحب عدة مقاهي في الولاية إن الوضع طبيعي الان في كوينزلاند والناس تأتي من كل مكان للسياحة بسبب قدوم فصل الصيف.





وأضاف السيد اسامة، لإذاعة اس بي أس عربي24، "لا نتمتى عودة الفيروس مرة أخرى للأننا نتعافى الان من الموجات السابقة ولا أتوقع ان هنالك تشديد آخر على أهالي كوينزلاند."





المزيد في التدوين الصوتي اعلاه





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني



للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط



أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



يمكنكم أيضًا مشاهدة أخبار SBSعربي News

