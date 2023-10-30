وفاة نجم مسلسل "فرينذز" ماثيو بيري غرقاً في منزله

ذكرت تقارير صحفية أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن عمر يناهز 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس انجليس.





ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الإميركي جون بينت بيري.





تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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