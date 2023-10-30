وفاة نجم مسلسل "فرينذز" ماثيو بيري غرقاً في منزله

CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party

Actor Matthew Perry arrives at CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party at Pacific Design Center on August 10, 2015 in West Hollywood, California. Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

ذكرت تقارير صحفية أنه تم العثور على الممثل ماثيو بيري، الذي اشتهر بدوره في مسلسل Friends الكوميدي التلفزيوني الأميركي الشهير في التسعينيات، ميتا عن عمر يناهز 54 عاما في حوض استحمام ساخن في منزل بمنطقة لوس انجليس.

ولد ماثيو في مدينة وليمستون في ماساتشوستس، ويحمل الجنسيتين الكندية والأميركية، وهو ابن للممثل الإميركي جون بينت بيري.

تحدثت بترا طوق الهندي و فارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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