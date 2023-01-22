فرقة "ميّاس" اللبنانية تبهر العالم مجددا بحفل استعراضي مع النجمة العالمية بيونسيه في دبي

خطفت المغنية العالمية بيونسيه الأنظار في عرضها الغنائي المبهر، مساء أمس السبت، خلال الافتتاح التاريخي لفندق "أتلانتيس ذا رويال" في دبي، وهو أول استعراض فني لها منذ عام 2018.





وشكّلت مشاركة فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية، بالرقصة الاستعراضية مع بيونسيه، مفاجأة الحفل.





إذ قدّمت بيونسيه عرضاً رائعاً بمزيج من الموسيقى العربية والأجنبية، وقد دمجت بين أغنية "بتونس بيك" للنجمة القديرة الراحلة وردة الجزائرية مع أغنيتها الشهيرة " Beautiful Liar".





تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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