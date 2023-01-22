فرقة "ميّاس" اللبنانية تبهر العالم مجددا بحفل استعراضي مع النجمة العالمية بيونسيه في دبي

Atlantis The Royal Grand Reveal Weekend 2023 - Beyonce Performance

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - JANUARY 21: Beyoncé performs on stage headlining the Grand Reveal of Dubai’s newest luxury hotel, Atlantis The Royal on January 21, 2023 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal) Credit: Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Ro

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

خطفت المغنية العالمية بيونسيه الأنظار في عرضها الغنائي المبهر، مساء أمس السبت، خلال الافتتاح التاريخي لفندق "أتلانتيس ذا رويال" في دبي، وهو أول استعراض فني لها منذ عام 2018.

وشكّلت مشاركة فرقة "ميّاس" اللبنانية العالمية، بالرقصة الاستعراضية مع بيونسيه، مفاجأة الحفل.

إذ قدّمت بيونسيه عرضاً رائعاً بمزيج من الموسيقى العربية والأجنبية، وقد دمجت بين أغنية "بتونس بيك" للنجمة القديرة الراحلة وردة الجزائرية مع أغنيتها الشهيرة " Beautiful Liar".

تحدثت بترا طوق وكريستيل باسيل عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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