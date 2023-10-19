من أستراليا: منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى الوقف الفوري لكل "الأعمال العدائية" في غزة

Wounded influx in Al-Shifa Hospital

A Palestinian civil defence officer injured in Israeli attacks is given cardiopulmonary resuscitation on a stretcher at Al-Shifa Hospital in Gaza Strip. MSF Credit: Ali Jadallah/Ali Jadallah/Anadolu via AFP

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مدير البرامج في منظمة أطباء بلا حدود في أستراليا يتحدث عن دور الأطباء والمسعفين الأستراليين في غزة.

دعت منظمة أطباء بلا حدود أستراليا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا في غزة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث يعاني المدنيون من نقص في الغذاء والمياه والإمدادات.

سيمون إكليشال هو رئيس البرامج في منظمة أطباء بلا حدود في أستراليا، وقال لـSBS عربي24 إن وقف العنف ضروري لعلاج المدنيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.
Conflict in Gaza October 2023
MSF staff hands over a donation of medical supplies and consumables to Gaza health structures in Gaza City on October 9, 2023. Credit: Ayman Al-Djaroucha/MSF/Ayman Al-Djaroucha
وذكر السيد إكليشال إن هناك "طبيبا أستراليا في قطاع غزة الآن كان من المفترض أن يعود لبلاده، لكن انفجار الأوضاع هناك منعته من ذلك".

وتقوم المنظمة بتقديم الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما. لكنها قالت الآن إنها "وكنتيجة للحصار المستمر على قطاع غزة والهجمات العسكرية الاسرائيلية التي لا تميز، فإن المنظمة أجبرت على تعليق تنسيق عملياتها الإنسانية في غزة، وإنها لم تعد تدير النشاطات الطبية في هذه المرحلة".

استمعوا إلى اللقاء كاملا مع السيد Simon Eccleshall في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

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