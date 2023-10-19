من أستراليا: منظمة أطباء بلا حدود تدعو إلى الوقف الفوري لكل "الأعمال العدائية" في غزة

دعت منظمة أطباء بلا حدود أستراليا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة مع استمرار تفاقم الأزمة الإنسانية.





ويأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص نزحوا في غزة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث يعاني المدنيون من نقص في الغذاء والمياه والإمدادات.





سيمون إكليشال هو رئيس البرامج في منظمة أطباء بلا حدود في أستراليا، وقال لـSBS عربي24 إن وقف العنف ضروري لعلاج المدنيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.



MSF staff hands over a donation of medical supplies and consumables to Gaza health structures in Gaza City on October 9, 2023. Credit: Ayman Al-Djaroucha/MSF/Ayman Al-Djaroucha وذكر السيد إكليشال إن هناك "طبيبا أستراليا في قطاع غزة الآن كان من المفترض أن يعود لبلاده، لكن انفجار الأوضاع هناك منعته من ذلك".





وتقوم المنظمة بتقديم الخدمات الطبية في الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 30 عاما. لكنها قالت الآن إنها "وكنتيجة للحصار المستمر على قطاع غزة والهجمات العسكرية الاسرائيلية التي لا تميز، فإن المنظمة أجبرت على تعليق تنسيق عملياتها الإنسانية في غزة، وإنها لم تعد تدير النشاطات الطبية في هذه المرحلة".





استمعوا إلى اللقاء كاملا مع السيد Simon Eccleshall في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.



