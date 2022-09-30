ملبورن تستضيف مهرجان Muslim Film Festival: قصص عن الحب، الحرب ومآسي الاقليات

عشاق السينما في مدينة ملبورن على موعد مع مهرجان Muslim Film Festivalفي دورته الرابعة والذي سينطلق في الثامن من شهر اكتوبر تشرين الاول .





وسيضم المهرجان ثماني عشرة فيلما ما بين الروائي والقصير من استراليا وحول العالم. المهرجان الذي سيستمر ليومين سيقوم بتقديم فعالياته في المتحف االاسلامي الاسترالي و المكتبة العامة في منطقة دوكلاند والمعروفة بThe Dock





ويقول منسق المهرجان السيد طارق الشامخي إن المهرجان مر بفترة عصيبة اثناء اغلاق كورونا وانحسار الفعاليات في ولاية غرب استراليا. واضاف "نأمل ان يتحسن الوضع الان مع رفع قيود كورونا"





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ومن ملبورن سيجول المهرجان مدنا استرالية اخرى مثل سيدني وبيرث حاملا معه كما يقول السيد الشامخي "افلاما رائعة تستحق المشاهدة واجواءا جميلة ومميزة لن تخيب امال الزائرين"





واضاف الشامخي ان افلام هذا العام تتميز بالانتاخ الجيد والقضايا المنوعة من قصص الحب والحرب واوضاع الاقليات. وسيعرض المهرجان ايضا افلاما استرالية وان كان الحضور المحلي "مازال ضعيفا".





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