ملبورن تخسر لقبها كأرخص مدينة للإيجار في استراليا. فمن اخذ منها اللقب يا ترى؟

ملبورن تخسر لقبها كأرخص مدينة للإيجار في استراليا. فمن اخذ منها اللقب يا ترى

ملبورن تخسر لقبها كأرخص مدينة للإيجار في استراليا. فمن اخذ منها اللقب يا ترى؟ Source: SBS

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ملبورن لم تعد المدينة الأقل تكلفة لاستئجار منزل لأول مرة منذ عامين، وفقدت مكانتها لصالح هوبارت. ولأول مرة، أصبحت بريزبان الآن ثاني أغلى مدينة لاستئجار وحدة سكنية (بالاشتراك مع كانبيرا) وتأتي بعد سيدني التي تصدرت قائمة المدن الاغلى للاستئجار

اوضح التقرير الأخير لموقع Domain العقاري أن أستراليا تحتاج إلى ما يصل إلى 70.000 منزل إيجار لتحقيق التوازن في سوق الإيجارات، وهو ما يعادل تقريبًا جميع المساكن السكنية في منطقة الحكومة المحلية في نيوكاسل.

كما انخفض معدل الشغور او الvacancy rate إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 0.8%. ووصلت كلفة إيجارات المنازل إلى مستوى قياسي في كل العواصم والمدن الرئيسية باستثناء كانبيرا وهوبارت ليبلغ 600 دولار في الاسبوع. كما وصلت إيجارات الشقق السكنية إلى مستوى قياسي باستثناء كانبيرا وهوبارت وداروين وبلغت ايضا 600 دولار في الاسبوع
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Source: Supplied

جدير بالذكر ان ملبورن لم تعد المدينة الأقل تكلفة لاستئجار منزل لأول مرة منذ عامين، وفقدت مكانتها لصالح هوبارت. ولأول مرة، أصبحت بريسبان الآن ثاني أغلى مدينة لاستئجار وحدة سكنية (بالاشتراك مع كانبيرا) وتأتي بعد سيدني التي تصدرت قائمة المدن الاغلى للستئجار

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