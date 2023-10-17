شرطي سابق يضطر إلى مواجهة كنغر غاضب بسبب كلب. فما الذي حدث؟ (الفيديو بالداخل)

اضطر ضابط شرطة سابق من فيكتوريا أثناء نزهة مع كلابه بالقرب من نهر موراي إلى مواجهة كنغر غاضب بعد أن أخذ الكنغر كلبه وحاول إغراقه.





حاول مايك مولوني إخافة الكنغر، ولكن عندما لم ينجح في ذلك، قفز إلى الماء بنفسه، وخاض مواجهة في الماء مع الكنغر الذي يبلغ طوله مترين.





والتقط الشرطي السابق المواجهة بأكملها بالكاميرا. وقد انتشر الفيديو على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.



تحدثت بترا طوق الهندي وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة.





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