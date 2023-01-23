نشرة أخبار الصباح 23/1/2023

نشرة أخبار الصباح 23/1/2023Play07:50world news arabic Source: SBSاحصل على تطبيق SBS Radioطرق أخرى للاستماعApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyتحميل (7.18MB) ولاية فيكتوريا تلغي الاحتفال بيوم 26 يناير احترامًا لشعوب الأمم الأولى. اقتصاديون يتوقعون هبوط التضخم في أستراليا لكن ليس بالسرعة المتوقعة. 13 قتيلًا جراء انهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية.يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على هذا الرابط.هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هناشاركالأكثر متابعة15:06'هنالك مراحل محزنة لا أحب الخوض في تفاصيلها:' هيلدا الموراني نجاح جديد مع كل بداية في رحلة الحياة المتعبةزيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبلأستراليا المفتوحة: هزائم بالجملة للكبار مدفيديف يودّع ونادال يخرج مصاباًضريبة بنسبة 16 سنتاً تقريباً على سعر كل علبة من المشروبات الغازية: والسبب؟برنامج حكومي يعفي المدرسين من الديون الدراسية مقابل العمل في مناطق معينة08:05كيف يمكن أن تمتلك منزلك الأول في أستراليا باستخدام صندوق السوبر؟ازدياد التوتر بين تركيا والسويد بعد تظاهرة لليمين المتطرف مناهضة للإسلام في ستوكهولم06:44أخصائي في علاج أمراض السمنة: أستراليا تخسر 6 مليارات سنويا لمحاربة السمنة دون جدوىLatest podcast episodesمن مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 23/1/2023أخصائي في علاج أمراض السمنة: أستراليا تخسر 6 مليارات سنويا لمحاربة السمنة دون جدوىباللغة العربية "أطيب التمنيات من لطفي الصيني للمستمعين الأعزاء": صيني أسترالي يهنئ بعيد رأس السنة القمرية"أناشد الاهل التدخل المبكر قبل فوات الاوان" ورشة عمل لتنمية مهارات الطفل الحركية الدقيقة