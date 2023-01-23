نشرة أخبار الصباح 23/1/2023

world news arabic

world news arabic Source: SBS

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

ولاية فيكتوريا تلغي الاحتفال بيوم 26 يناير احترامًا لشعوب الأمم الأولى. اقتصاديون يتوقعون هبوط التضخم في أستراليا لكن ليس بالسرعة المتوقعة. 13 قتيلًا جراء انهيار مبنى سكني في مدينة حلب السورية.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط
.

هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا

شارك

الأكثر متابعة

15:06

'هنالك مراحل محزنة لا أحب الخوض في تفاصيلها:' هيلدا الموراني نجاح جديد مع كل بداية في رحلة الحياة المتعبة

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

أستراليا المفتوحة: هزائم بالجملة للكبار مدفيديف يودّع ونادال يخرج مصاباً

ضريبة بنسبة 16 سنتاً تقريباً على سعر كل علبة من المشروبات الغازية: والسبب؟

برنامج حكومي يعفي المدرسين من الديون الدراسية مقابل العمل في مناطق معينة

08:05

كيف يمكن أن تمتلك منزلك الأول في أستراليا باستخدام صندوق السوبر؟

ازدياد التوتر بين تركيا والسويد بعد تظاهرة لليمين المتطرف مناهضة للإسلام في ستوكهولم

06:44

أخصائي في علاج أمراض السمنة: أستراليا تخسر 6 مليارات سنويا لمحاربة السمنة دون جدوى

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الأراضي الفلسطينية في أسبوع 23/1/2023

An orange carbonated drink surrounded by sugar cubes

أخصائي في علاج أمراض السمنة: أستراليا تخسر 6 مليارات سنويا لمحاربة السمنة دون جدوى

Lutfi Lunar New year.jpg

باللغة العربية "أطيب التمنيات من لطفي الصيني للمستمعين الأعزاء": صيني أسترالي يهنئ بعيد رأس السنة القمرية

Kids

"أناشد الاهل التدخل المبكر قبل فوات الاوان" ورشة عمل لتنمية مهارات الطفل الحركية الدقيقة