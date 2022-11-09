SBS Arabic24

نشرة أخبار الصباح 9/11/2022

SBS Arabic24

GMA News

GMA News Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 9/11/2022 7:39am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS

قراصنة بيانات شركة التأمين (ميدي كير) يبدأون نشر قوائم تتضمن معلومات عن زبائن الشركة. التصويت غدًا على مشروع قانون مكان العمل والحكومة تأمل من خلاله زيادة الأجور والإنتاجية. الموافقة على تعويض سائقي سيارات الأجرة في نيو ساوث ويلز بحزمة بقيمة 905 مليون دولار لتعويضهم عن رخص سيارات الأجرة. الانتخابات النصفية الأمريكية: توازن القوى في الكونغرس على المحك مع بدء تصويت ملايين الأمريكيين.

نشر في: 9/11/2022 7:39am
By Ala'a Al Tamimi
المصدر: SBS
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