نشرة أخبار الصباح 20/9/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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هز زلزال بقوة 6.2 درجة وسط الجزيرة الجنوبية في نيوزلندا. قال مكتب الأرصاد الجوية إنه مع دخول البلاد في موجة مناخ النينيو، من المتوقع أن يكون الصيف على الأبواب الأقسى والأعلى حرارة منذ ثلاث سنوات. أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة دعمه توسيع مجلس الأمن وزيادة عدد الأعضاء الدائمين فيه، وتطرق لأبرز الملفات الدولية ومنها الحرب على أوكرانيا. سيظل الشاب المتهم بطعن امرأتين بشكل متكرر وضرب طلاب آخرين على رؤوسهم في إحدى جامعات كانبيرا، سيظل خلف القضبان حتى مثوله المقبل أمام المحكمة في أكتوبر. انتقل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي والوفد المرافق الى سيدني في ختام زيارته الى ملبورن، حيث ادى صلاة الشكر في كنيسة مار مارون في ردفرن سيدني وهي اقدم كنيسة مارونية في استراليا .

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