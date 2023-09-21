نشرة أخبار الصباح 21/9/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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وزيرة الخارجية بيني وونغ تقول في تصريح صحافي في نيويورك ان أستراليا ستدعم أوكرانيا في محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها كييف ضد روسيا لدحض مزاعم الأخيرة بأن الغزو الروسي تم تنفيذه للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية. أذربيجان توافق على وقف لإطلاق النار مع القوات الأرمينية في منطقة ناغورني كاراباخ. الملك تشارلز الثالث يصل إلى باريس في زيارة دولة. تدهور العلاقات الثنائية بين كندا والهند على خلفية التوتر الذي أشعلته قضية مقتل زعيم انفصالي من السيخ في منطقة كولومبيا البريطانية في كندا وتصريحات رئيس الوزراء جاستين ترودو بأن حكومته تحقق في "اتهامات معقولة" في تورط نيودلهي في قضية مقتل زعيم انفصالي من السيخ.

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