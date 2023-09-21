نشرة أخبار الصباح 21/9/2023

وزيرة الخارجية بيني وونغ تقول في تصريح صحافي في نيويورك ان أستراليا ستدعم أوكرانيا في محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها كييف ضد روسيا لدحض مزاعم الأخيرة بأن الغزو الروسي تم تنفيذه للحيلولة دون وقوع إبادة جماعية. أذربيجان توافق على وقف لإطلاق النار مع القوات الأرمينية في منطقة ناغورني كاراباخ. الملك تشارلز الثالث يصل إلى باريس في زيارة دولة. تدهور العلاقات الثنائية بين كندا والهند على خلفية التوتر الذي أشعلته قضية مقتل زعيم انفصالي من السيخ في منطقة كولومبيا البريطانية في كندا وتصريحات رئيس الوزراء جاستين ترودو بأن حكومته تحقق في "اتهامات معقولة" في تورط نيودلهي في قضية مقتل زعيم انفصالي من السيخ.
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