نشرة أخبار الصباح 22/9/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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قال رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في أديلايد إن التحقيق الذي أعلن عنه للنظر في تعاطي أستراليا مع الجائحة ضروري لدراسة ما حدث بشكل صحيح خلال الجائحة وماذا كان بإمكاننا القيام به شيء بشكل أفضل وذلك وسط احتدام الجدل السياسي حول صلاحيات اللجنة المنوط بها هذه المهمة. يعتزم قطب الإعلام روبرت مردوخ ترك رئاسة مجموعة فوكس ليسلّم القيادة لابنه لوكلان. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت وسائل إعلامية صينية رسمية إن الرئيس السوري بشار الأسد وصل، إلى الصين، برفقه بزوجته أسماء الأسد. دعت مفوضية الانتاجية إلى إلغاء الحدود القصوى لعدد الرحلات الجوية التي يمكن لشركات الطيران الأجنبية تسييرها من مطارات أستراليا.

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