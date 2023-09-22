نشرة أخبار الصباح 22/9/2023

قال رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي في أديلايد إن التحقيق الذي أعلن عنه للنظر في تعاطي أستراليا مع الجائحة ضروري لدراسة ما حدث بشكل صحيح خلال الجائحة وماذا كان بإمكاننا القيام به شيء بشكل أفضل وذلك وسط احتدام الجدل السياسي حول صلاحيات اللجنة المنوط بها هذه المهمة. يعتزم قطب الإعلام روبرت مردوخ ترك رئاسة مجموعة فوكس ليسلّم القيادة لابنه لوكلان. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي للسلام "لإنقاذ حل الدولتين"، وذلك في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت وسائل إعلامية صينية رسمية إن الرئيس السوري بشار الأسد وصل، إلى الصين، برفقه بزوجته أسماء الأسد. دعت مفوضية الانتاجية إلى إلغاء الحدود القصوى لعدد الرحلات الجوية التي يمكن لشركات الطيران الأجنبية تسييرها من مطارات أستراليا.
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