أمين بودشار: المهندس الذي حول جمهوره الى كورال

Moroccan Composer Amine Boudchart

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الماسيترو أمين بودشار هو مهندس مغربي مقيم في باريس تخلى عن عالم الأرقام ليحتضن عالم الموسيقى مبتكرا طريقة خاصة به ومبنية على علاقة غير مسبوقة تربطه بجمهوره: أمين جعل من جمهوره المطرب لتعزف له فرقة موسقية كاملة بقيادته. تحدث أمين في لقاء مع برنامج صباح الخير أستراليا عن طريقة أدائه وعن حفلاتهوكيفية تنسيقها وعن تجاوب الجمهور معه من المحيط إلى الخليج. وأفاد أمين خلال حديثه أن الجمهور يتجاوب مع كل أغان وإن أختلفت أعمارهم وجنسياتهم أما عن أغنية " جانا الهوى" والتي أداها جمهوره المغربي والتي أصبحت حديث الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي فقال أمين إنها لم تكن ضمن برنامج الحفل لكن جمهوره أداها بحرفية منقطعة النظير . المزيد من التفاصيل عن أمين بودشار في اللقاء أعلاه







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