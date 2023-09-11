ارتدادات زلزال المغرب: كيف استجابت السفارة المغربية في أستراليا للكارثة؟

عاشت الجالية المغربية في أستراليا لحظات صعبة بعد انتشار خبر الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوبي المغرب، خاصة مدينة مراكش التي تهدمت مبان كثيرة فيها. وقد فاق عدد الضحايا 2100 قتيل لغاية الآن.





وذكرت التقارير أن فرقا أسترالية تنتظر على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة في عمليات البحث عن ناجين ورفع الأنقاض إذا ما طلب منها ذلك.





ويقول السكرتير الأول في السفارة المغربية في استراليا السيد محمد ربحي في حديث مع SBS Arabic24 إن السفارة تتواصل مع السلطات الأسترالية من أجل تنسيق جهود الاستجابة من حيث تقديم المعلومات للمواطنين الأستراليين المغاربة وجهود تلقي المساعدات.





وذكر السيد ربحي بأن السفارة المغربية في أستراليا تمثل المغرب في نيوزيلندا ودول جزر الباسيفيك أيضا. ونصح من يريد المزيد من المعلومات التوجه إلى موقع السفارة على الانترنت.





عن آخر التطورات وكيف يمكن المساعدة نستمع اليوم الى لقاء مع السكرتير الأول في السفارة المغربية في استراليا السيد محمد ربحي، ومع القنصل الفخري للمغرب في ولاية فيكتوريا السيد رولاند جبور الذي شكر جميع الذين تواصلوا مع القنصلية لتقديم مشاعر الدعم مع المغرب وأهله.



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