المنتخب المغربي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

وصل المغرب إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ 1986 وللمرة الثانية فقط في تاريخه. كما أنه المنتخب العربي الوحيد من بين أربعة منتخبات عربية يصل للدور 16 في كأس العالم في قطر.





ولقد بقي الكثير من الجماهير بعد انتهاء المباراة وواصلوا احتفالاتهم خارج بوابات الملعب.





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.





يمكنكم أيضاً الاستماع لبرامجنا عبر هذا الرابط أو عبر تطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



















