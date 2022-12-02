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المنتخب المغربي يصل إلى دور الـ16 في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه

أس بي أس عربي۲٤

Qatar Soccer WCup Match Moments Day 12 Photo Gallery

Morocco's Youssef En-Nesyri , left, celebrates beside Morocco's Sofiane Boufal, right, after he scored his side's second goal during the World Cup group F soccer match between Canada and Morocco at the Al Thumama Stadium in Doha , Qatar, Thursday, Dec. 1, 2022. (AP Photo/Natacha Pisarenko) Source: AP / Natacha Pisarenko/AP

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نشر في: 2/12/2022 11:28am, آخر تحديث: 2/12/2022 12:16pm
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS

نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

نشر في: 2/12/2022 11:28am, آخر تحديث: 2/12/2022 12:16pm
By Petra Taok Al Hindi, Fares Hassan
المصدر: SBS
وصل المغرب إلى دور الستة عشر للمرة الأولى منذ 1986 وللمرة الثانية فقط في تاريخه. كما أنه المنتخب العربي الوحيد من بين أربعة منتخبات عربية يصل للدور 16 في كأس العالم في قطر.

ولقد بقي الكثير من الجماهير بعد انتهاء المباراة وواصلوا احتفالاتهم خارج بوابات الملعب.

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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