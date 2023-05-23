المغرب يكشف عن أول سيارة وطنية الصنع (الصورة بالداخل)

Day 1 - Spanish Royals Visit Morocco

King Mohammed VI of Morocco attends the signing of bilateral agreements at the Agdal Royal Palace on February 13, 2019 in Rabat, Morocco. Credit: Carlos R. Alvarez/WireImage

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

كشف العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي بالرباط عن أول سيارة مغربية الصنع وعن نموذج لمركبة تعمل بالهيدروجين.

وفقا للإعلام المغربي ستقوم بصناعة السيارة شركة "نيوموتورز" بينما نموذج المركبة التي تعمل بالهيدروجين فطوِّر بمساهمة شركة "نامكس".
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تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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