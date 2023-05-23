المغرب يكشف عن أول سيارة وطنية الصنع (الصورة بالداخل)

كشف العاهل المغربي محمد السادس في القصر الملكي بالرباط عن أول سيارة مغربية الصنع وعن نموذج لمركبة تعمل بالهيدروجين.





وفقا للإعلام المغربي ستقوم بصناعة السيارة شركة "نيوموتورز" بينما نموذج المركبة التي تعمل بالهيدروجين فطوِّر بمساهمة شركة "نامكس".



تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع بالإضافة إلى مواضيع أخرى شيقة في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.





أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك و تويتر و انستغرام.





توجهوا الآن إلى موقعنا الالكتروني للاطلاع على آخر الأخبار الأسترالية والمواضيع التي تهمكم.



