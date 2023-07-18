تعرفوا على اللاعبة المحجبة الوحيدة في مونديال السيدات بأستراليا

Morocco Portraits - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

MELBOURNE, AUSTRALIA - JULY 17: Nouhaila Benzina of Morocco poses during the official FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 portrait session at on July 17, 2023 in Melbourne, Australia. (Photo by Martin Keep - FIFA/FIFA via Getty Images) Credit: Martin Keep - FIFA/FIFA via Getty Images

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نقدم لكم فقرة المنوعات من برنامج Good Morning Australia التي تحمل إليكم بعض الأخبار والمواضيع الخفيفة.

يواصل منتخب المغرب للسيدات استعداداته لخوض بطولة كأس العالم، التي تحتضنها أستراليا ونيوزيلندا في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليو/ تموز الحالي و20 أغسطس/آب القادم.

وأصبحت نهيلة بنزينة اللاعبة المغربية أول لاعبة محجبة تشارك في مونديال السيدات لكرة القدم.

ولعبت نهيلة بنزينة دوراً كبيراً في تتويج نادي الجيش الملكي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022.

فما هي القصة؟

تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.

هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.

تعرفوا على المزيد عن تلك المواضيع في الرابط الصوتي.

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