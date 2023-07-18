تعرفوا على اللاعبة المحجبة الوحيدة في مونديال السيدات بأستراليا

يواصل منتخب المغرب للسيدات استعداداته لخوض بطولة كأس العالم، التي تحتضنها أستراليا ونيوزيلندا في الفترة الممتدة ما بين 20 يوليو/ تموز الحالي و20 أغسطس/آب القادم.





وأصبحت نهيلة بنزينة اللاعبة المغربية أول لاعبة محجبة تشارك في مونديال السيدات لكرة القدم.





ولعبت نهيلة بنزينة دوراً كبيراً في تتويج نادي الجيش الملكي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2022.





فما هي القصة؟





تحدثت بترا طوق وفارس حسن عن هذا الموضوع في فقرة المنوعات من برنامج صباح الخير أستراليا لهذا اليوم.





هذا بالإضافة لمواضيع أخرى شيّقة.





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