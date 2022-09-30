SBS Arabic24

"لنتذكر جمال لبنان": عائلة موسى تحيي حفلاً فنياً الشهر المقبل في سيدني

SBS Arabic24

IMG_0627.jpg

Lebanese Australian singer Chris Mousa and his siblings.

احصل على تطبيق SBS Radio

طرق أخرى للاستماع

نشر في: 30/09/2022 12:00pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok, Fares Hassan
المصدر: SBS

يحيي كريس موسى بمشارك أخوته وفاء وليلى وشربل حفلاً في 14 تشرين الأول أكتوبر على خشبة مسرح نادي بانكستاون الرياضي.

نشر في: 30/09/2022 12:00pm
By Fares Hassan
تقديم: Petra Taok, Fares Hassan
المصدر: SBS
يمتاز الفنان اللبناني الأسترالي كريس موسى بصوت جبلي قوي، كيف لا وهو ابن عائلة فنية زرعت فيه على مدى سنوات نشأته ذائقة مرهفة وصقلت موهبته الأصيلة من خلال الدراسة. فاز كريس الفائز نجم النجوم لعام 2018 وحظي بلقب "صوت الجبل" وحمل ارث الوطن الأم من خلال أدائه المتقن للون التراثي الشعبي والموال اللبناني واستحضر الجمهور بصوته مشاهد من أرز تنورين.

اكتشفت عائلة كريس موهبته مبكراً وهو بعد في الثامنة من العم، وقرر لاحقاً صقل الموهبة بالدراسة الأكاديمية للموسيقى الشرقية في لبنان جامعًا بين الهندسة والموسيقى الشرقية ودراسة العود.

ولد موسى في أستراليا الا أنه الا انه عاد رضيعاً مع عائلته إلى لبنان حيث نشأ هناك قبل أن يقرر العودة إلى أستراليا في الثانية والعشرين من العمر، أحب قريته تنورين ، تعلم حب الأرض من أيقونته ومثاله الأعلى الكبير الراحل وديع الصافي.

Advertisement
اقرأ المزيد

اصدار جديد للفنان كريس موسى:" تنورين هي هويتي والنفس الذي اتنشقه"

تسببت جائحة كوفيد في تعطيل خطة كريس وأخوته لإحياء حفلة يغنون فيها بشكل جماعي ولحسن الحظ وبعد انحسار الجائحة، ستبصر الحفلة النورالشهر المقبل حيث سيغني كريس برفقة كل من وفاء وليلى وشربل موسى.

تحدث كريس إلى برنامج Good Morning Australia فقال: "شيء رائع أن تنشأ في كنف عائلة تقدر الفن وتقدم الدعم لأبنائها. أسعد بالغناء مع أخوتي وأشعر بأنني أحلق في عالم آخر."

PSX_20220915_013737.jpg
Chris Mousa.

وعن ذكريات الطفلولة قال لنا: "كانت أمي توقظنا على صوت فيروز. ميجنا في الصالون وهوارة في المطبخ. كنا نغتي طوال الوقت وحتى بعد زواجنا وانتقالنا إلى بيوتنا الخاصة، ما زال الغناء والفن يطبعان لقاءاتنا العائلية."

وأوضح موسى أن الحفل المقبل سيتضمن أغان طربية شعبية تراثية ولكنه أيضاً سيحمل طابعاً عصرياً من خلال أداء الأخوة موسى لأغان طُبعت في ذاكرة اللبنانيين سيما أولئك التواقين لتراب الوطن وارثه الموسيقي.

اقرأ المزيد

كريس موسى: "الموهبة ضرورية للنجاح ولكن الشغف الموسيقي هو الأساس""

image00003 (1).jpeg
وعن الصعوبات التي تواجه فناني الاغتراب، قال لنا كريس: "بالطبع الانتاج الفني هنا ليس بسهولة لبنان. عدت منذ أسبوعين من هناك. الأمور أسهل لأن الشاعر والملحن في نفس المكان ويمكن انتاج الأغنية بشكل أكثر سلاسة."

استمعوا إلى المقابلة مع الفنان اللبناني الأسترالي كريس موسى في المدونة الصوتية أعلاه.

هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.

أكملوا الحوار عبر حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر
و
انستغرام.
شارك

Latest podcast episodes

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار العراق في أسبوع 30/9/2022

BBC headquarters in London, UK - 21 May 2021

توقف إذاعة بي بي سي العربية وإذاعات أخرى بسبب "تغير احتياجات الجمهور" و"الظروف المالية الصعبة"

George Brandis has delivered a passionate take down of Pauline Hanson's burqa stunt in the Senate

"رأي بولين هانسون يمثل شريحة كبيرة": مهاجر عراقي يروي مواقف عنصرية تعرض لها في أستراليا

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 29/9/2022