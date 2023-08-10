"شعوري بالظلم منحني القوة"كيف استطاعت مهاجرة عربية استرالية انتزاع نصر قانوني ضد اغنى رجل في العالم؟

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"شعوري بالظلم منحني القوة"كيف استطاعت مهاجرة عربية استرالية انتزاع نصر قانوني ضد اغنى رجل في العالم؟

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اطلقت الاسترالية ريم دغمش اسم Kenz Beauty على مصلحتها التجارية لتصنيع وبيع منتجات طبيعية للعناية بالبشرة والشعر. ولم تكن المهاجرة السورية المقيمة في كوينزلاند تعلم ان هذا القرار سيفتح عليها باب مواجهة قانونية ضد اغنى رجل في العالم الذي طالبها بتغيير اسم شركتها والا فالعواقب ستكون وخيمة

سر النزاع القانوني يكمن في اسم الشركة واهميته للطرفين في هذه المعركة القانونية التي تحدثت عنها وسائل الاعلام الاسترالية والعالمية.

تقول ريم دغمش "لم اجد اسما اجمل لشركتي من اسم ابنتي كنزي" وتصف دغمش طفلتها التي تم تشخيصها بالتوحد في عمر العامين بأنها "تتميز بجمال الروح، تخيلوا انها لا تعرف الكذب او الكره"
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"شعوري بالظلم منحني القوة"كيف استطاعت مهاجرة عربية استرالية انتزاع نصر قانوني ضد اغنى رجل في العالم؟
ورغم صدمتها الاولية عند تشخيص طفلتها استطاعت دغمش ان تثقف نفسها عن التوحد وتتخلص من الصورة النمظية السلبية التي كانت محيطة بها "ارفض ان اصف التوحد بأنه مرض، اعاقة او تأخر" وقررت ريم دغمش ان تخصص جزءا من من ارباح شركتها لمؤسسة Autism Australia لدعم الابحاث المتعلقة بالتوحد والتوعية به

ومع انطلاقة مشروعها لنجاحات جديدة تفاجأت دغمش برسالة قانونية من شركة Kenzo المملوكة لرجل الاعمال الفرنسي برنادر ارنولت والمختصة ببيع المنتجات الفاخرة من ثياب وحقائب
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وتصف ريم دغمش هذه اللحظة "بالصدمة" واعتراها شعورعارم بالظلم من حجم الاتهامات التي تم توجيهها ضدها من استغلال اسم شركة Kenzo لتحقيق ارباح غير مستحقة

اضغطوا على الرابط الصوتي اعلاه لمعرفة كيف انتصرت سيدة الاعمال الاسترالية العربية على اغنى رجل في العالم

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