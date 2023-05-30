ما هي الرعاية البديلة في أستراليا Foster care وكيف تعمل؟

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يوجد حوالي 46 ألف طفل في ما يسمى "الرعاية خارج المنزل" في أستراليا. وهناك نقص في أعداد الأهل مقدمي الرعاية البديلة foster carers وفي بعض الحالات هناك حاجة لأشخاص من خلفيات ثقافية معينة.

Key Points
  • يوجد حوالي 46 ألف طفل في ما يسمى الرعاية خارج المنزل في أستراليا
  • تأسست جمعية عائلتي البديلة فرع أستراليا بسبب الحاجة الماسة لاستقبال أطفال ورعايتهم
  • بدأت الجمعية عملها في ولاية نيو ساوث ويلز وتطورت بعدها لتصل خدماتها إلى ملبورن لتشمل الأن كل الولايات الأسترالية
نتحدث اليوم عن جمعية My Foster Family Australia عائلتي البديلة فرع أستراليا. تأسست هذه الجمعية عام 2021 بسبب الحاجة الماسة لاستقبال أطفال ورعايتهم في عائلات بديلة مع الأخذ بنظر الاعتبار خلفية وديانة الطفل والعائلة التي سترعاه.
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بدأت الجمعية عملها في ولاية نيو ساوث ويلز وتطورت بعدها لتصل خدماتها إلى ملبورن لتشمل الأن كل الولايات الأسترالية وبالتعاون مع الحكومة الفيدرالية. تُقيم الجمعية العديد من ورش العمل لتوعية الجاليات بأهمية موضوع الرعاية البديلة واختلافها عن التبني.

وقال السيد أحمد ملص المدير العام لجمعية My Foster Family Australia إن هذه الجمعية تأسست بسبب احتياجات الأطفال للرعاية وعدم قدرة عائلاتهم الأصلية على رعايتهم."

وأضاف السيد ملص، لبرنامج أستراليا اليوم، "تقم الحكومة بأخذ الأأطفال أو الأولاد من عائلتهم الأصلية لاعطاهم لعائلات أخرى وهنا يأتي دورنا للمساعدة في هذا المجال."

يتم وضع الأطفال في الرعاية البديلة foster care لأسباب عديدة. على سبيل المثال ، قد يكون هناك عنف عائلي في المنزل أو تاريخ من الإهمال أو الإساءة الجسدية.
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وتابع السيد أحمد ملص "الصعوبة تكمن هنا عند وضع أطفال مسلمين في عائلات غير مسلمة وبالعكس وهذا بدوره يؤثر على حالة الطفل بسبب اختلاف العادات والتقاليد والدين. لهذا قمنا بإجراء ورش عمل متعددة بحضور عضو من مؤسستنا ورجل دين يتحدث عن الناحية الدينية للرعاية وتعريف أبناء الجالية بأهمية الاهتمام بتوفير بيئة مناسبة للطفل".

يتم وضع الأطفال لدى عائلات بديلة لأسباب عديدة، منها مخاوف من أن حياة الأطفال في المنزل مع والديهم غير آمنة أو غير ملائمة. والعنف الأسري في المنزل أو تاريخ من الإهمال أو الاعتداء الجسدي.

وفقًا لموقع وزارة المجتمعات والعدالة Department of Communities and Justice فإن المتقدمين الذين يرغبون في أن يصبحوا مقدمي رعاية أو حضانة بديلة يتعين عليهم أن يكونوا فوق سن 25. ومواطن أسترالي أو مقيم دائم. وفي صحة جيدة. وألا يكون لديك سجل إجرامي.

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